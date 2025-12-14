Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

Диденко сказала, когда в Украине резко похолодает.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-v-ukraine-v-blizhayshee-vremya-isportitsya-poyavilsya-neuteshitelnyy-prognoz-10723991.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 15 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 15 декабря

Когда в Украину придет похолодание

В воскресенье, 14 декабря, в Киеве и других регионах Украины выпал первый снег. Однако, продержится зимняя сказка совсем недолго, ведь уже с понедельника снова ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 15 декабря температура воздуха Украине повысится на несколько градусов и составит +1...+5°С.

видео дня

Теплее всего будет в западных регионах, там столбики термометров будут показывать +3...+6°С.

На востоке и северо-востоке Украины ожидается -1...-3°С.

"Завтра будет преобладать облачная погода, в западных областях даже возможны прояснения - антициклон, а вот мокрый снег пройдет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине - остатки атмосферного фронта. На остальной территории без существенных осадков или какая-то туман незначительный", - пишет Диденко.

Прогноз погоды / фото: Диденко

Погода в Украине 15 декабря

В Киеве 15 декабря также потеплеет, ожидается +2...+4°С.

Снега в столице не предвидится, 15 декабря возможна лишь морось или небольшой дождь.

Прогноз погоды на 15 декабря / фото: meteoprog

Когда в Украину придет похолодание

Диденко прогнозирует, что 21 декабря в Украине изменится погода.

"Погода - декабрьская, типичная для этого периода, ждем потихоньку 21 декабря, когда солнце повернет на весну, а зима на мороз. По предварительным прогнозам, как раз 21-го декабря снова похолодает, но не намного", - отметила Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Украине 14 декабря будет между двумя антициклонами. В регионы может прийти даже мокрый снег.

Тем временем Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что зима 2025-2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями. В частности, не исключены периоды холодной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в конце недели ожидается ощутимое похолодание. Оно придет в северные и восточные регионы.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред