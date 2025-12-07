Укр
В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

Ангелина Подвысоцкая
7 декабря 2025, 13:19
В Украине в ближайшие дни будут лить дожди, будет сыпать снег и ожидаются сильные туманы.
В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания
Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: Главред

Погода в Украине на следующей неделе будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В конце недели ожидается ощутимое похолодание. Оно придет в северные и восточные регионы.

Погода 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, на большей части территории Украины ожидается сухая и устойчивая погода, без осадков. Только в Крыму, днем также в Приазовье и Днепропетровской области пройдет небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5 - 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем 0...+5 °С, в Крыму +6...+10 °С.

погода 8 декабря
Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото: meteoprog

Погода 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега пройдут в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, днем также дожди ожидаются в северо-западной части Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный/юго-восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем 0...+5 °С, в южных и западных областях местами +6...+10 °С.

погода 9 декабря
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: meteoprog

Погода 10 декабря

В среду, 10 декабря, под влиянием атмосферных фронтов в северных, западных и восточных областях ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. В остальных регионах преимущественно без осадков. В южных и западных регионах местами туман. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, в южных и западных областях местами +8...+11 °С.

погода 10 декабря
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото: meteoprog

Погода 11 декабря

В четверг, 11 декабря, в северных, центральных и восточных регионах ожидается небольшой дождь и морось. В большинстве областей будет наблюдаться туман. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в южных и западных областях +8...+11 °С.

погода 11 декабря
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: Windy

Погода 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, умеренные дожди предполагаются в центральных, южных и восточных регионах, днем небольшие осадки также прогнозируются в северной части страны. В западных областях без осадков. Ветер западный/северо-западный, 7 - 12 м/с, днем на большей части территории страны, кроме Закарпатья, возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+6 °С, днем +2...+7 °С, на юге Одесской области до +10 °С.

погода 12 декабря
Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: Windy

Погода 13 декабря

В субботу, 13 декабря, ночью небольшой дождь и мокрый снег ожидается на Левобережье Украины, днем по всей территории страны осадков не предвидится. Ветер северный, 7 - 12 м/с, местами (кроме западных регионов) порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время -2...+3 °С, днем -1...+4 °С, на юге и на Закарпатье +5...+7 °С.

погода 13 декабря
Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / фото: ventusky

Погода 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, на всей территории Украины установится малооблачная погода на фоне антициклона. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днем -2...+3 °С, на Закарпатье +5...+7 °С.

погода 14 декабря
Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: ventusky

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

