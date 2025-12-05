Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

Во многих областях синоптики прогнозируют штормовые порывы ветра.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakryvaet-poholodanie-v-kakih-oblastyah-budet-moroz-10721738.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 декабря

Где температура воздуха опустится до -4 градусов

Где будут сильные порывы ветра

Погода в Украине 6 декабря будет сухой, но прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украину идет похолодание. 6-7 декабря температура воздуха опустится до -4 градусов ночью и повысится до 2-6 градусов днем. Теплее всего будет на юге и на Закарпатье - 7-11 градусов тепла.

видео дня

В эти дни осадков не будет, но ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: ventusky

Погода 6 декабря

В Украине 6 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с. В то же время в южных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Значения температуры ближайшей ночью будут колебаться в пределах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму 0..5 градусов тепла, дневные максимумы будут достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 6 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Погода 6 декабря в Киеве

В Киеве 6 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков.

Диденко также ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса предполагается в конце недели.

Напомним, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред