Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

Во многих областях Украины синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет более прохладной. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует падение температуры воздуха и сильные порывы ветра.

Прогноз погоды в Украине

На выходных, 6-7 декабря, Украина будет под влиянием антициклона. Погода будет сухой, но ветреной. В южных областях ожидаются даже сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

"В ночные часы температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза, в течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Погода в Киеве 6 и 7 декабря будет сухой и прохладной. Днем температура воздуха повысится лишь до 1-4 градусов тепла. Ночью будет мороз - 1-3 градуса.

"Когда будет подмораживать, то осторожно ходите или ездите по тротуарам и дорогам, может быть временами скользко", - отметила Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Как писал Главред, погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков.

Диденко также ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса предполагается в конце недели.

Напомним, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

