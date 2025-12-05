Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

Что узнаете:
Погода в Украине в ближайшее время будет более прохладной. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует падение температуры воздуха и сильные порывы ветра.
На выходных, 6-7 декабря, Украина будет под влиянием антициклона. Погода будет сухой, но ветреной. В южных областях ожидаются даже сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.
"В ночные часы температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза, в течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве 6 и 7 декабря будет сухой и прохладной. Днем температура воздуха повысится лишь до 1-4 градусов тепла. Ночью будет мороз - 1-3 градуса.
"Когда будет подмораживать, то осторожно ходите или ездите по тротуарам и дорогам, может быть временами скользко", - отметила Диденко.
Как писал Главред, погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков.
Диденко также ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса предполагается в конце недели.
Напомним, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит.
Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
