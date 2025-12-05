Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

Кратко:
- Игорь Николаев вспомнил о разводе с Наташей Королевой
- Как он к ней относится после расставания
Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, вспомнил о разводе с Наташей Королевой.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Наколаев поделился, как пережил развод с артисткой-предательницей.
"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть пораньше", — отметил певец.
Также он подчеркнул, что не собирался вредить Королевой и подарил ей все песни, которые для нее писал.
"Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей", — добавил молчун.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актер Андрей Исаенко рассказал, кого среди актеров-мужчин считает номером один в Украине. Исаенко признался, что считает Стаса Боклана самым лучшим, ведь он достиг высот и в прекрасной форме.
А также певица Елена Тополя, которая разводится с певцом Тарасом Тополей, снялась в рубрике "Норм или стрем" на "Радіо Люкс". Также, если есть повод для недоверия, артистка считает нормальным тайно проверить его телефон.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
