Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

Элина Чигис
5 декабря 2025, 12:50
86
Игорь Николаев не держит обиду на Наташу Королеву.
Игорь Николаев, Наташа Королева
Игорь Николаев заговорил о бывшей жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Николаев, Наташа Королева

Кратко:

  • Игорь Николаев вспомнил о разводе с Наташей Королевой
  • Как он к ней относится после расставания

Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, вспомнил о разводе с Наташей Королевой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Наколаев поделился, как пережил развод с артисткой-предательницей.

видео дня

"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть пораньше", — отметил певец.

Игорь Николаев с семьей
Игорь Николаев с семьей / фото: t.me, Игорь Николаев

Также он подчеркнул, что не собирался вредить Королевой и подарил ей все песни, которые для нее писал.

"Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей", — добавил молчун.

Наташа Королева и Сергей Глушко
Наташа Королева и Сергей Глушко / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

