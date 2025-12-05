В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБ

Коротко:
- В столице Чечни раздавались взрывы
- Дрон попал в здание комплекса "Грозный-Сити"
- Власти Чечни о каких-либо ударах не сообщали
В пятницу, 5 декабря, в столице Чечни в высотном здании "Грозный-Сити" прогремел взрыв из-за попадания дрона. Об этом сообщают российские паблики.
В частности, в сети распространили снимки, на которых видно поврежденное многоэтажное офисное здание в комплексе "Грозный-Сити".
По данным телеграм-канала Astra, в этом здании расположены совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком. Разрушено остекление целой секции здания на нескольких этажах.
Также сообщается, что недалеко от "Грозный-Сити" находится здание ФСБ Чечни, поэтому основной целью атаки могло стать оно, но российский РЭБ внес свои коррективы.
Данные об ударе также публикуют чеченские оппозиционные каналы. Однако власти Чечни о каких-либо ударах не сообщали.
В то же время, аэропорт Грозного, а также аэропорты Беслана и Магаса, закрыты из-за опасности атаки дронов.
Попадание дрона в Грозном - видео:
Налет дронов на Чечню
Стоит добавить, что это не первые взрывы в Чечне. Так, в ночь на 2 декабря в Чечне жаловались на массированную атаку неизвестных беспилотников. Атаки были зафиксированы в населенных пунктах Гудермес и Ачхой-Мартан.
Что интересно, дроны в Ачхой-Мартане попали непосредственно в здание, принадлежащее ФСБ, после чего оно занялось.
Атака дронов на РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 5 декабря в Самарской области и в Краснодарском крае России прогремели взрывы. В Сызрани, вероятно, был атакован крупный НПЗ. В городе Темрюк под ударом оказался морской порт.
В ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ также гремели взрывы. Местные жители жаловались на налет беспилотников. Взрывы слышали, в частности, в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.
Кроме того, в ночь на 28 ноября дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали, что слышали около десятка мощных взрывов в городе. Вспыхнули пожары.
Об источнике: ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ — федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в области обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфаи их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность.
ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР.
Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.
Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.
