В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБ

Известно, что аэропорты Грозного, Беслана и Магаса закрыты.

https://glavred.info/world/v-stolice-chechni-razdavalis-vzryvy-dron-popal-v-neboskreb-vozle-zdaniya-fsb-10721444.html Ссылка скопирована

Взрывы в Чечне / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

В столице Чечни раздавались взрывы

Дрон попал в здание комплекса "Грозный-Сити"

Власти Чечни о каких-либо ударах не сообщали

В пятницу, 5 декабря, в столице Чечни в высотном здании "Грозный-Сити" прогремел взрыв из-за попадания дрона. Об этом сообщают российские паблики.

В частности, в сети распространили снимки, на которых видно поврежденное многоэтажное офисное здание в комплексе "Грозный-Сити".

видео дня

По данным телеграм-канала Astra, в этом здании расположены совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком. Разрушено остекление целой секции здания на нескольких этажах.

Также сообщается, что недалеко от "Грозный-Сити" находится здание ФСБ Чечни, поэтому основной целью атаки могло стать оно, но российский РЭБ внес свои коррективы.

Данные об ударе также публикуют чеченские оппозиционные каналы. Однако власти Чечни о каких-либо ударах не сообщали.

В то же время, аэропорт Грозного, а также аэропорты Беслана и Магаса, закрыты из-за опасности атаки дронов.

Попадание дрона в Грозном - видео:

Налет дронов на Чечню

Стоит добавить, что это не первые взрывы в Чечне. Так, в ночь на 2 декабря в Чечне жаловались на массированную атаку неизвестных беспилотников. Атаки были зафиксированы в населенных пунктах Гудермес и Ачхой-Мартан.

Что интересно, дроны в Ачхой-Мартане попали непосредственно в здание, принадлежащее ФСБ, после чего оно занялось.

Атака дронов на РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 декабря в Самарской области и в Краснодарском крае России прогремели взрывы. В Сызрани, вероятно, был атакован крупный НПЗ. В городе Темрюк под ударом оказался морской порт.

В ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ также гремели взрывы. Местные жители жаловались на налет беспилотников. Взрывы слышали, в частности, в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.

Кроме того, в ночь на 28 ноября дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали, что слышали около десятка мощных взрывов в городе. Вспыхнули пожары.

Читайте также:

Об источнике: ФСБ Федеральная служба безопасности РФ — федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в области обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфаи их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность. ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие. Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред