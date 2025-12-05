Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

Украинские защитники ударили по российским НПЗ и морскому порту.

https://glavred.info/war/ataka-na-rf-i-moshchnye-vzryvy-okkupanty-poteryali-sverhvazhnye-obekty-10721585.html Ссылка скопирована

ВСУ ударили по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

В РФ прогремели мощные взрывы

ВСУ ударили по НПЗ и порту в РФ

Украинские военные атаковали российские объекты, которые играют важную роль в войне. Под ударом оказались Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 5 декабря был атакован Темрюкский морской порт, который осуществляет отгрузку генеральных, наливных, наволочных и насыпных грузов. Среди этого есть природный газ и химические грузы. Эти грузы задействованы в обеспечении российских оккупантов.

видео дня

Удары по НПЗ

Украинские защитники атаковали "Сызранский НПЗ" в Самарской области РФ, который ежегодно производит от 7 до 8,9 миллионов тонн нефти в год.

"Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ. В результате атаки была повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Сейчас завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти. Он теперь функционирует лишь на уровне менее 50% от проектной мощности с полной остановкой ключевых установок.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Другие новости:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред