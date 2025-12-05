Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2025, 15:44
227
Украинские защитники ударили по российским НПЗ и морскому порту.
ВСУ, взрыв
ВСУ ударили по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

  • В РФ прогремели мощные взрывы
  • ВСУ ударили по НПЗ и порту в РФ

Украинские военные атаковали российские объекты, которые играют важную роль в войне. Под ударом оказались Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 5 декабря был атакован Темрюкский морской порт, который осуществляет отгрузку генеральных, наливных, наволочных и насыпных грузов. Среди этого есть природный газ и химические грузы. Эти грузы задействованы в обеспечении российских оккупантов.

видео дня

Удары по НПЗ

Украинские защитники атаковали "Сызранский НПЗ" в Самарской области РФ, который ежегодно производит от 7 до 8,9 миллионов тонн нефти в год.

"Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ. В результате атаки была повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Сейчас завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти. Он теперь функционирует лишь на уровне менее 50% от проектной мощности с полной остановкой ключевых установок.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты
Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Другие новости:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:42Экономика
Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп

16:34Украина
РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Последние новости

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

Реклама
15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

Реклама
14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

Реклама
10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

09:43

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

09:39

Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

09:24

В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБВидео

09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять