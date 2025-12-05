Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

Анна Косик
5 декабря 2025, 14:50
30
Новогодний декор не заканчивается только на елке, быстро и без лишних усилий можно украсить и окна.
декор окон
Бюджетный новогодний декор окон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как украсить красивыми узорами окна
  • Как сделать новогодний декор с помощью бокалов

Зимние праздники уже на носу, а это значит, что пора продумывать декор дома. Кроме стандартной новогодней елки можно бюджетно, но очень красиво украсить и саму комнату.

Главред узнал, как создать настоящую новогоднюю сказку на окнах с помощью бокала. Об этом на YouTube-канале рассказали украинские блогеры под ником Viksi.

видео дня

Чем задекорировать окна к Новому году

Чтобы добавить праздничной атмосферы можно создать настоящие новогодние рисунки на окнах. Для этого нужны только бокалы и искусственный снег. Руку с бокалом надо приложить к окну и запшикать искусственным снегом.

В результате на окнах появятся очень красивые рисунки. Их, кстати, можно создать и прикладывая трафареты в виде снежинок, снеговика, подарка или других символов зимних праздников.

Смотрите видео, как сделать новогодние узоры на окнах:

Больше новостей:

Об источнике: Viksi

Viksi - YouTube-канал украинских блогеров, которые в соцсетях публикуют видео с интересными лайфхаками и экспериментами. На канал подписаны более 44 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:24Фронт
США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:32Мир
Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:12Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

Последние новости

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

Реклама
14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

Реклама
12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

09:43

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

09:39

Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

09:24

В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБВидео

Реклама
09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

09:12

Гороскоп на завтра 6 декабря: Стрельцам - напряжение, Овнам - вознаграждение

08:28

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

08:10

Эйфория Кремля: на чем держится логика Путинамнение

07:45

Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и портВидео

06:59

Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

06:10

Кремль озвучил две позиции о переговорахмнение

05:50

Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

05:32

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секретВидео

05:15

"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять