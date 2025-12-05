Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

Новогодний декор не заканчивается только на елке, быстро и без лишних усилий можно украсить и окна.

Зимние праздники уже на носу, а это значит, что пора продумывать декор дома. Кроме стандартной новогодней елки можно бюджетно, но очень красиво украсить и саму комнату.

Главред узнал, как создать настоящую новогоднюю сказку на окнах с помощью бокала. Об этом на YouTube-канале рассказали украинские блогеры под ником Viksi.

Чем задекорировать окна к Новому году

Чтобы добавить праздничной атмосферы можно создать настоящие новогодние рисунки на окнах. Для этого нужны только бокалы и искусственный снег. Руку с бокалом надо приложить к окну и запшикать искусственным снегом.

В результате на окнах появятся очень красивые рисунки. Их, кстати, можно создать и прикладывая трафареты в виде снежинок, снеговика, подарка или других символов зимних праздников.

Об источнике: Viksi Viksi - YouTube-канал украинских блогеров, которые в соцсетях публикуют видео с интересными лайфхаками и экспериментами. На канал подписаны более 44 тысяч пользователей.

