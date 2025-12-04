Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Для водителей старшего возраста планируют ввести курсы повышения квалификации, чтобы актуализировать их навыки управления в современных дорожных условиях.

Украинские водители старше 70 лет будут проходить медицинский осмотр чаще / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине готовятся изменения, которые могут серьезно повлиять на жизнь пожилых водителей. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает сокращение срока действия водительских удостоверений для людей старше 65 лет, пишет "Твоя Машина".

По новым правилам, после медицинского осмотра водительское удостоверение для этой категории будет выдаваться на 5 лет.

С возрастом проверки будут становиться более частыми:

от 70 лет - каждые 2 года

после 75 лет - ежегодно

Кроме того, законопроект предусматривает возможное обязательное повышение квалификации для пожилых водителей, чтобы они обновляли навыки управления в современных условиях.

Причины изменений

Эксперты отмечают, что с возрастом у многих водителей ухудшается реакция, появляются проблемы со зрением и концентрацией внимания, что повышает риск ДТП. Автоинструктор из Львова с более чем 20-летним опытом подчеркивает:

"Бывает, водитель с опытом, но уже не видит сбоку велосипедиста или тормозит с опозданием. Это не из-за равнодушия, а из-за физиологии. Хотя иногда опыт перечеркивает любые недостатки".

Законопроект также предусматривает сокращение срока действия водительских удостоверений для всех категорий до 10 лет, что станет существенной реформой: сейчас права выдаются фактически бессрочно.

Европейский опыт

Украинская инициатива ориентируется на Vision Zero - европейскую концепцию безопасности на дорогах, которая уже действует во многих странах ЕС. Например, в Германии проверки после 70 лет проходят каждые 5 лет, а в Испании - каждые 2.

Медики подтверждают, что риски управления автомобилем возрастают после 65 лет: замедляется реакция, ухудшается периферийное зрение и слух. Врач-терапевт из Киева добавляет:

"Есть 80-летние, которые ездят лучше 40-летних. Но если человек не реагирует на сигналы или не видит поворотов, лучше ограничить ему управление".

