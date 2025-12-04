Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Руслан Иваненко
4 декабря 2025, 22:53
183
Для водителей старшего возраста планируют ввести курсы повышения квалификации, чтобы актуализировать их навыки управления в современных дорожных условиях.
Авто
Украинские водители старше 70 лет будут проходить медицинский осмотр чаще / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как часто пожилые водители будут проходить проверки
  • Что предусматривает новый законопроект №8082 для водителей после 65 лет
  • Повлияет ли опыт на способность пожилых водителей безопасно управлять авто

В Украине готовятся изменения, которые могут серьезно повлиять на жизнь пожилых водителей. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает сокращение срока действия водительских удостоверений для людей старше 65 лет, пишет "Твоя Машина".

Главред решил рассказать, как сократить срок действия прав для водителей старше 65 лет.

видео дня

По новым правилам, после медицинского осмотра водительское удостоверение для этой категории будет выдаваться на 5 лет.

С возрастом проверки будут становиться более частыми:

  • от 70 лет - каждые 2 года
  • после 75 лет - ежегодно

Кроме того, законопроект предусматривает возможное обязательное повышение квалификации для пожилых водителей, чтобы они обновляли навыки управления в современных условиях.

Причины изменений

Эксперты отмечают, что с возрастом у многих водителей ухудшается реакция, появляются проблемы со зрением и концентрацией внимания, что повышает риск ДТП. Автоинструктор из Львова с более чем 20-летним опытом подчеркивает:

"Бывает, водитель с опытом, но уже не видит сбоку велосипедиста или тормозит с опозданием. Это не из-за равнодушия, а из-за физиологии. Хотя иногда опыт перечеркивает любые недостатки".

Законопроект также предусматривает сокращение срока действия водительских удостоверений для всех категорий до 10 лет, что станет существенной реформой: сейчас права выдаются фактически бессрочно.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза / Главред - инфографика

Европейский опыт

Украинская инициатива ориентируется на Vision Zero - европейскую концепцию безопасности на дорогах, которая уже действует во многих странах ЕС. Например, в Германии проверки после 70 лет проходят каждые 5 лет, а в Испании - каждые 2.

Медики подтверждают, что риски управления автомобилем возрастают после 65 лет: замедляется реакция, ухудшается периферийное зрение и слух. Врач-терапевт из Киева добавляет:

"Есть 80-летние, которые ездят лучше 40-летних. Но если человек не реагирует на сигналы или не видит поворотов, лучше ограничить ему управление".

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто пенсионеры водительские права автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

00:15Война
Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

23:50Война
В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Последние новости

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

Реклама
21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

Реклама
19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие цели Путина после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

Реклама
16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

15:40

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

15:32

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

15:25

10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявлениеВидео

15:19

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует селоВидео

15:16

Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

15:13

Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять