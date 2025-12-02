Укр
"Золотое правило" для дизельных авто: как простая привычка способна сохранить двигатель

Руслан Иваненко
2 декабря 2025, 00:01
Эксперты рассказали, как соблюдение правила 20-2500 помогает избежать преждевременного засорения сажевого фильтра в дизельных авто
'Золотое правило' для дизельных авто: как простая привычка способна сохранить двигатель
Как простые изменения в стиле езды помогают водителям избежать расходов на ремонт сажевого фильтра/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему дизелям критично соблюдать правило "20-2500"
  • Как короткие поездки вредят системе очистки выхлопа
  • Когда владельцу грозит дорогостоящий ремонт или замена DPF

Современные дизельные автомобили оснащены сажевыми фильтрами, которые накапливают продукты сгорания и нуждаются в регулярной очистке.

Главред решил рассказать, как правильно проводить регенерацию сажевого фильтра и почему короткие поездки быстро засоряют систему.

Как пишет Interia, это простое правило позволяет системе очистки выхлопа проходить полный цикл регенерации и предотвращает засорение фильтра.

Как работает регенерация сажевого фильтра

Регенерация сажевого фильтра запускается только тогда, когда температура фильтра поднимается до необходимого уровня. Эксперты объясняют: для этого водителям нужно хотя бы 1-2 раза в неделю выезжать за город и поддерживать обороты двигателя на уровне примерно 2500 об/мин в течение 20 минут без остановок.

На практике это соответствует скорости 90-120 км/ч на 5-й или 6-й передаче - в зависимости от коробки передач и передаточных чисел. Именно такие условия позволяют двигателю прогреться, а выхлопной системе - очистить сажевый фильтр в штатном режиме.

Почему короткие поездки вредят дизельному фильтру

Специалисты предупреждают, что частые короткие поездки длительностью менее 20 минут не дают DPF завершить цикл регенерации. Из-за этого фильтр постепенно забивается. Чаще всего проблема возникает у тех, кто использует дизельный автомобиль исключительно для поездок по городу - в таких случаях засорение возможно уже после 30-40 тысяч километров пробега.

Если игнорировать признаки загрязнения, водителю может понадобиться принудительная регенерация или даже дорогостоящая замена сажевого фильтра, стоимость которой достигает нескольких тысяч евро. Эксперты советуют не дожидаться возникновения проблемы и регулярно соблюдать правило "20-2500", что гарантирует более длительную и безопасную работу дизельного двигателя.

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

