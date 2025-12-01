Укр
Способны служить десятилетиями: ТОП-5 лучших дешевых авто со вторичного рынка Украины

Дарья Пшеничник
1 декабря 2025, 22:53
Главное - не обращать внимание на возраст и "косметику", а выбирать модели с проверенным ресурсом.
Самые надежные бюджетные машины украинского авторынка / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

  • Надежные авто с пробегом могут служить долгие годы без больших затрат
  • Простота конструкции и дешевые запчасти делают их доступными для содержания
  • Перед покупкой важно проверять историю и техническое состояние машины

Украинский вторичный авторынок богат на машины, которые даже после многих лет эксплуатации остаются выносливыми и не требуют больших затрат на обслуживание.

Эксперты советуют не обращать внимания на возраст или косметические недостатки, а обращать внимание на проверенный ресурс и простоту конструкции. Именно такие автомобили способны служить десятилетиями, если их правильно обслуживать, пишет Твоя машина.

Одним из самых массовых и одновременно самых доступных вариантов остается Daewoo Lanos / ЗАЗ Lanos. Эта модель известна своей простотой "до примитивности", дешевыми комплектующими и экономным расходом топлива.

Daewoo Lanos
Daewoo Lanos / Фото: wikipedia

При регулярном техническом обслуживании Lanos может пройти около 300 тысяч километров без капитального ремонта. В то же время владельцы должны быть готовы к слабому лакокрасочному покрытию, шумному салону и минимальному комфорту внутри.

Еще один проверенный временем автомобиль - Skoda Octavia первых поколений. Ее называют настоящим "рабочим конем" на платформе Golf IV. Атмосферный двигатель 1.6 и легендарный дизель 1.9 TDI способны преодолевать до 400 тысяч километров без серьезных проблем.

Octavia отличается надежными моторами, практичным салоном и вместительным багажником. Однако покупателям стоит учитывать, что большинство таких авто имеют большие пробеги, кузова старших лет часто поражены коррозией, а турбоверсии требуют более дорогого ухода.

Для тех, кто ищет выносливый автомобиль с простым обслуживанием, стоит обратить внимание на Renault Logan и Sandero. Эти модели создавались специально для сложных дорог и бюджетных рынков. Они имеют прочную подвеску, дешевые агрегаты и двигатели, которые легко проходят более 300 тысяч километров.

Рено Логан
Renault Logan / Фото: wikipedia

Недостатком может быть то, что значительная часть Logan продается после работы в такси, а интерьер у них довольно простой. Кроме того, машины из Европы иногда имеют очаги ржавчины.

Более комфортным вариантом в бюджетном сегменте считается Renault Megane II. Особенно популярен универсал с бензиновым двигателем 1.6, который, по словам механиков, работает "как танк", если следить за маслом. Megane приятен в управлении, имеет мягкий ход и неплохую устойчивость к коррозии.

Часто комплектации этой модели богаче конкурентов. В то же время дизельные версии могут иметь проблемы со сцеплением, электроника чувствительна к холодам, а некоторые детали стоят дороже.

Не стоит забывать и о ЗАЗ "Славуте", которая, несмотря на скептическое отношение многих современных водителей, до сих пор встречается на рынке в хорошем состоянии. Это простой и дешевый в ремонте автомобиль, который может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет минимальные затраты.

ЗАЗ
ЗАЗ "Славута" / Фото: wikipedia

Конечно, дизайн и комфорт у него остались на уровне начала 2000-х, но для практического использования "Славута" вполне пригодна.

Советы перед покупкой

Специалисты подчеркивают: выбирая авто с пробегом, всегда проверяйте VIN-код и историю обслуживания, оценивайте техническое состояние, а не внешний блеск, и проводите тест-драйв - звук и поведение машины могут рассказать больше, чем слова продавца. Важно также заранее подсчитать расходы на первый год владения, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

