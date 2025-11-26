Укр
Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

Руслан Иваненко
26 ноября 2025, 23:55
Как выбрать автомобиль для практического экзамена и повысить шансы сдать тест с первой попытки.
Авто, права
Какие авто доступны для практического экзамена / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно выбрать автомобиль для практического экзамена
  • Почему автошкола или МВД может влиять на результат теста
  • Что делать, чтобы повысить шансы сдать экзамен с первой попытки

Во время практического экзамена важен не только уровень подготовки кандидата, но и то, на каком транспортном средстве он сдает тест. В сервисных центрах МВД напомнили, что кандидаты самостоятельно могут выбирать авто - учебного заведения или сервисного центра.

Главред решил рассказать, как правильно выбирать автомобиль для сдачи практического экзамена на водительские права и что влияет на результат теста.

Выбор автомобиля через систему Е-Запись

При регистрации через систему Е-Запись можно указать желаемое транспортное средство. В новых экзаменационных хабах МВД представлен обновленный автопарк с современными автомобилями. Ознакомиться с моделями можно на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".

Однако во время самого экзамена выбирать конкретное авто нельзя - система автоматически назначает как машину, так и экзаменатора. Цена практического экзамена в сервисном центре составляет 420 грн, в эту сумму уже включено использование автомобиля, дополнительно платить не нужно.

Статистика показывает: более 80% кандидатов не сдают практический экзамен с первой попытки, что создает риски привлечения нелегальных помощников или поддельных документов.

Преимущества знакомого автомобиля

Многие будущие водители отдают предпочтение авто, на котором проходили обучение, ведь знакомые габариты и особенности управления уменьшают волнение. Если выбираете автомобиль автошколы, нужно самостоятельно согласовать дату и время с учебным заведением. Важно, чтобы транспортное средство было аккредитовано - не обязательно, чтобы оно принадлежало именно той автошколе, где проходило обучение.

Стоимость аренды зависит от условий конкретного учебного заведения и договоренности с кандидатом.

Об источнике: сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

