Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

Вы узнаете:
- Как правильно выбрать автомобиль для практического экзамена
- Почему автошкола или МВД может влиять на результат теста
- Что делать, чтобы повысить шансы сдать экзамен с первой попытки
Во время практического экзамена важен не только уровень подготовки кандидата, но и то, на каком транспортном средстве он сдает тест. В сервисных центрах МВД напомнили, что кандидаты самостоятельно могут выбирать авто - учебного заведения или сервисного центра.
Главред решил рассказать, как правильно выбирать автомобиль для сдачи практического экзамена на водительские права и что влияет на результат теста.
Выбор автомобиля через систему Е-Запись
При регистрации через систему Е-Запись можно указать желаемое транспортное средство. В новых экзаменационных хабах МВД представлен обновленный автопарк с современными автомобилями. Ознакомиться с моделями можно на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".
Однако во время самого экзамена выбирать конкретное авто нельзя - система автоматически назначает как машину, так и экзаменатора. Цена практического экзамена в сервисном центре составляет 420 грн, в эту сумму уже включено использование автомобиля, дополнительно платить не нужно.
Статистика показывает: более 80% кандидатов не сдают практический экзамен с первой попытки, что создает риски привлечения нелегальных помощников или поддельных документов.
Преимущества знакомого автомобиля
Многие будущие водители отдают предпочтение авто, на котором проходили обучение, ведь знакомые габариты и особенности управления уменьшают волнение. Если выбираете автомобиль автошколы, нужно самостоятельно согласовать дату и время с учебным заведением. Важно, чтобы транспортное средство было аккредитовано - не обязательно, чтобы оно принадлежало именно той автошколе, где проходило обучение.
Стоимость аренды зависит от условий конкретного учебного заведения и договоренности с кандидатом.
Читайте также:
- Скрытый знак на шинах: что на самом деле означает зеленый колпачок на колесах авто
- Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой
- Мороз против электрокара: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда
Об источнике: сервисный центр МВД
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред