Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

Как выбрать автомобиль для практического экзамена и повысить шансы сдать тест с первой попытки.

Во время практического экзамена важен не только уровень подготовки кандидата, но и то, на каком транспортном средстве он сдает тест. В сервисных центрах МВД напомнили, что кандидаты самостоятельно могут выбирать авто - учебного заведения или сервисного центра.

Главред решил рассказать, как правильно выбирать автомобиль для сдачи практического экзамена на водительские права и что влияет на результат теста.

Выбор автомобиля через систему Е-Запись

При регистрации через систему Е-Запись можно указать желаемое транспортное средство. В новых экзаменационных хабах МВД представлен обновленный автопарк с современными автомобилями. Ознакомиться с моделями можно на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".

Однако во время самого экзамена выбирать конкретное авто нельзя - система автоматически назначает как машину, так и экзаменатора. Цена практического экзамена в сервисном центре составляет 420 грн, в эту сумму уже включено использование автомобиля, дополнительно платить не нужно.

Статистика показывает: более 80% кандидатов не сдают практический экзамен с первой попытки, что создает риски привлечения нелегальных помощников или поддельных документов.

Преимущества знакомого автомобиля

Многие будущие водители отдают предпочтение авто, на котором проходили обучение, ведь знакомые габариты и особенности управления уменьшают волнение. Если выбираете автомобиль автошколы, нужно самостоятельно согласовать дату и время с учебным заведением. Важно, чтобы транспортное средство было аккредитовано - не обязательно, чтобы оно принадлежало именно той автошколе, где проходило обучение.

Стоимость аренды зависит от условий конкретного учебного заведения и договоренности с кандидатом.

