Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

Вы узнаете:
- Как сохранить батарею электромобиля зимой
- Почему холод замедляет работу аккумулятора
- Какие привычки водителя влияют на запас хода
Украинские и мировые специалисты отмечают, что зимой электромобили теряют не половину заряда, как опасаются некоторые водители, а в среднем от 10% до 30%. Лишь при экстремально низких температурах показатель может достигать 40%.
Главред решил рассказать о реальных потерях энергии электромобилей в холодное время года и советы экспертов для сохранения запаса хода.
Причины уменьшения запаса хода
Как пишет UAmotors, главная причина - замедление химических реакций в холодных батареях, из-за чего движение ионов замедляется, и аккумулятор временно отдает меньше энергии.
Эксперты отмечают, что энергия не исчезает бесследно, а становится временно недоступной. Как только батарея прогревается, ее емкость восстанавливается. Современные электромобили оборудованы системами термостабилизации, которые поддерживают оптимальную температуру аккумулятора, сохраняя динамику авто и продлевая ресурс батареи даже в холод.
Влияние поведения водителя
Значительную часть энергии потребляют привычки водителей: обогрев салона, свет фар и подогрев стекол уменьшают запас хода. Чтобы минимизировать потери, специалисты советуют:
- Прогревать авто во время зарядки.
- Удерживать уровень заряда не ниже 20-30%.
- Использовать режим рекуперации и экодрайв.
- Контролировать давление в шинах и парковать авто в теплом помещении.
Соблюдение этих советов позволяет максимально увеличить запас хода электромобиля и повысить безопасность вождения в зимний период.
Об источнике: UaMotors
UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.
