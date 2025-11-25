Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

Специалисты рассказали, как холодные условия меняют работу электроавтомобиля и что стоит делать, чтобы сохранить эффективность и ресурс батареи.

Как холод влияет на батарею электромобиля

Вы узнаете:

Как сохранить батарею электромобиля зимой

Почему холод замедляет работу аккумулятора

Какие привычки водителя влияют на запас хода

Украинские и мировые специалисты отмечают, что зимой электромобили теряют не половину заряда, как опасаются некоторые водители, а в среднем от 10% до 30%. Лишь при экстремально низких температурах показатель может достигать 40%.

Главред решил рассказать о реальных потерях энергии электромобилей в холодное время года и советы экспертов для сохранения запаса хода.

Причины уменьшения запаса хода

Как пишет UAmotors, главная причина - замедление химических реакций в холодных батареях, из-за чего движение ионов замедляется, и аккумулятор временно отдает меньше энергии.

Эксперты отмечают, что энергия не исчезает бесследно, а становится временно недоступной. Как только батарея прогревается, ее емкость восстанавливается. Современные электромобили оборудованы системами термостабилизации, которые поддерживают оптимальную температуру аккумулятора, сохраняя динамику авто и продлевая ресурс батареи даже в холод.

Влияние поведения водителя

Значительную часть энергии потребляют привычки водителей: обогрев салона, свет фар и подогрев стекол уменьшают запас хода. Чтобы минимизировать потери, специалисты советуют:

Прогревать авто во время зарядки.

Удерживать уровень заряда не ниже 20-30%.

Использовать режим рекуперации и экодрайв.

Контролировать давление в шинах и парковать авто в теплом помещении.

Соблюдение этих советов позволяет максимально увеличить запас хода электромобиля и повысить безопасность вождения в зимний период.

