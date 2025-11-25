Укр
Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

Руслан Иваненко
25 ноября 2025, 23:06
Специалисты рассказали, как холодные условия меняют работу электроавтомобиля и что стоит делать, чтобы сохранить эффективность и ресурс батареи.
Как холод влияет на батарею электромобиля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как сохранить батарею электромобиля зимой
  • Почему холод замедляет работу аккумулятора
  • Какие привычки водителя влияют на запас хода

Украинские и мировые специалисты отмечают, что зимой электромобили теряют не половину заряда, как опасаются некоторые водители, а в среднем от 10% до 30%. Лишь при экстремально низких температурах показатель может достигать 40%.

Главред решил рассказать о реальных потерях энергии электромобилей в холодное время года и советы экспертов для сохранения запаса хода.

Причины уменьшения запаса хода

Как пишет UAmotors, главная причина - замедление химических реакций в холодных батареях, из-за чего движение ионов замедляется, и аккумулятор временно отдает меньше энергии.

Эксперты отмечают, что энергия не исчезает бесследно, а становится временно недоступной. Как только батарея прогревается, ее емкость восстанавливается. Современные электромобили оборудованы системами термостабилизации, которые поддерживают оптимальную температуру аккумулятора, сохраняя динамику авто и продлевая ресурс батареи даже в холод.

Влияние поведения водителя

Значительную часть энергии потребляют привычки водителей: обогрев салона, свет фар и подогрев стекол уменьшают запас хода. Чтобы минимизировать потери, специалисты советуют:

  • Прогревать авто во время зарядки.
  • Удерживать уровень заряда не ниже 20-30%.
  • Использовать режим рекуперации и экодрайв.
  • Контролировать давление в шинах и парковать авто в теплом помещении.

Соблюдение этих советов позволяет максимально увеличить запас хода электромобиля и повысить безопасность вождения в зимний период.

Об источнике: UaMotors

UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

