Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

Руслан Иваненко
3 ноября 2025, 03:30
Автоспециалисты объяснили, как простой метод делает дворники мягче и обеспечивает быстрый старт даже в мороз.
Как безопасно убрать лед с лобового стекла / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно очистить стекло от льда зимой
  • Почему пакет с теплой водой лучше скребка и спрея
  • Какие ошибки водителей могут повредить лобовое стекло

Если зимой вы увидите водителя, который стоит возле своего автомобиля с пакетом, похожим на тот, в котором носят молоко, не спешите удивляться. Это не чудак, а опытный водитель, который знает, как быстро и безопасно очистить лобовое стекло от льда, сообщает "Твоя Машина".

Главред решил рассказать, как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой.

видео дня

Обледенение стекла - одна из самых распространенных проблем в холодный сезон. Лед покрывает поверхность, и даже самая лучшая щетка не всегда помогает. Некоторые наливают на стекло горячую воду, но резкая разница температур может его треснуть. Как отмечает опытный механик:

"Я видел не один случай, когда после горячей воды владельцы автомобилей меняли лобовое стекло".

Проверенный метод опытных водителей

Более опытные водители предлагают свой метод: наливают в пакет теплую воду (примерно 40-45 градусов) и медленно водят им по стеклу. Полиэтилен работает как изоляционная прослойка между руками и холодной поверхностью, а тепло равномерно растапливает лед.

Преимущества метода

Этот способ безопасен, экономный и не вредит стеклу. Достаточно нескольких минут, чтобы восстановить обзорность. Главное - не использовать кипяток и не прижимать пакет слишком сильно. Опытный водитель с более чем 10-летним стажем рассказывает: "Я пробовал скребки, спреи, но лучше всего работает теплая вода в пакете. После этого даже дворники двигаются мягче".

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как разморозить стекла авто / Главред-инфографика

Автоэксперты советуют проводить эту процедуру только перед выездом, чтобы стекло не обледенело повторно. Также следует избегать попадания воды в щели капота, где могут находиться провода и электричество.

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

