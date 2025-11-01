Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

Некоторые необдуманные действия могут повлечь дорогостоящие повреждения автомобиля.

Что не подходит для размораживания авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему не стоит лить уксус на лобовое стекло

Что подходит для размораживания авто

С приходом холодного сезона утренняя очистка лобового стекла перед поездкой становится для водителей почти ежедневным ритуалом. Чтобы облегчить себе эту процедуру, многие ищут в соцсетях "волшебные" способы быстро избавиться от наледи. Одним из самых популярных домашних методов в интернете считают белый уксус, который называют эффективным средством против обледенения. Впрочем, владелец компании Northallerton Glass Лиам Спенсер предупреждает: такой совет может обойтись очень дорого. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Express.

"Эта жидкость часто рекламируется как эффективное средство для размораживания автомобилей, которое действует гораздо быстрее, чем надежный скребок, благодаря уксусной кислоте, содержащейся в уксусе, которая может снизить температуру замерзания воды и, как следствие, помочь разбить и растопить лед", - объясняют в издании. видео дня

Благодаря этому в сети появилось немало отзывов пользователей, которые испытали уксус на практике. Среди них - блогер Стефани МакКуин, которая решила проверить эффективность метода на собственном авто и поделилась видео с подписью:

"В этом видео я проверяю, является ли яблочный уксус хорошим заменителем для размораживания, если у вас нет скребка для льда".

В своем ролике она показала, как налила яблочный уксус в пульверизатор "без ничего другого" и опрыскала им намерзшее стекло машины. Затем вытерла поверхность микрофибровой салфеткой, чтобы убрать остатки льда.

"В основном, все, что нужно сделать, это просто распылить средство, а потом его можно просто снять и вытереть. Должна сказать, что я на самом деле очень удивлена. Я поражена, что его действительно можно просто вытереть - я не думала, что это сработает, но на самом деле он работает не так уж и плохо", - поделилась блогерша.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля - инфографика / Главред

Стефани назвала этот способ "лайфхаком", хотя и отметила, что процесс непростой и требует времени. К тому же, по ее словам, после процедуры "запах не самый лучший".

Однако эксперт Лиам Спенсер советует быть осторожными: белый уксус может навредить автомобилю. Вещество взаимодействует с покрытием стекла и кузова, высушивает резиновые уплотнители, портит щетки стеклоочистителей и даже способно снимать краску или защитный слой.

"Если использовать белый уксус в неразбавленном виде, оставлять его надолго или наносить под прямыми солнечными лучами, он может нанести дорогостоящий ущерб многим частям автомобиля. Даже в разбавленном виде его многократное использование все равно может повредить ваш автомобиль. Я понимаю, что белый уксус можно использовать для размораживания автомобиля, когда вы спешите, но со временем это может нанести вред. Я бы рекомендовал вместо этого использовать внутренние обогреватели автомобиля, скребок для льда и соответствующий спрей или раствор для размораживания", - посоветовал эксперт.

Кроме того, Спенсер добавил еще один совет: "В качестве альтернативы, инвестируйте в чехлы для защиты вашего автомобиля от льда, поскольку они могут значительно сократить время, которое вы тратите на удаление льда из автомобиля утром".

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

