Пьяный водитель может быть не виновным: украинский суд принял неожиданное решение

Каждый такой случай рассматривается судом индивидуально на основании доказанных фактов, объясняют юристы.

Каким образом водитель действовал правильно, хоть и был нетрезвым / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Суд в Миргороде оправдал водителя, который ехал пьяным из-за экстренной ситуации

Полтавский суд отменил штраф водителю, который сел за руль пьяным, чтобы спасти человека

В Полтавской области суд признал, что водитель, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сделал это вынужденно, поэтому освободил его от ответственности. Такое решение принял Полтавский апелляционный суд, о чем сообщило издание Твоя МАШИНА.

Происшествие случилось в городе Миргород. Мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ 21063, остановили ночью во время комендантского часа. Тест на алкоголь показал превышение допустимых показателей, что обычно влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав минимум на один год.

Однако суд установил, что водитель не имел злого умысла - он сел за руль, чтобы помочь соседке. Ее матери внезапно стало плохо, а ключи от квартиры были только у дочери. Поэтому мужчина, понимая критичность ситуации, согласился отвезти женщину, чтобы спасти жизнь.

Юрист Алексей С. объяснил: "Закон предусматривает, что человек может нарушить другой закон, если этим спасает жизнь. Но такое решение принимается судом, и только когда вред от действия меньше, чем возможные последствия бездействия".

Суд пришел к выводу, что водитель действовал в состоянии крайней необходимости, то есть имел законное право временно нарушить правила, чтобы помочь в экстренной ситуации. В результате штраф и лишение водительских прав отменили, а дело закрыли.

Адвокат из Полтавы отметила: "Это не значит, что теперь можно ездить пьяным и оправдываться "крайней необходимостью". Каждый случай рассматривается отдельно. И сначала идет ответственность, а уже потом освобождение от нее водителя судом на основании реальных и доказанных фактов".

Юристы в то же время напоминают, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения остаётся одной из главных причин смертельных ДТП в Украине.

