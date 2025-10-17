Укр
Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

Руслана Заклинская
17 октября 2025, 23:01
62
Корейские кроссоверы давно зарекомендовали себя как надежные и экономные автомобили.
Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера
Три надежных корейских кроссовера / Коллаж: Главред, фото: hyundai.com.ua, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие корейские автомобили считаются практичными и выносливыми
  • Какие преимущества двигателей у Kia Sportage 4
  • Чем отличается Hyundai Tucson 3

Корейские автомобили давно зарекомендовали себя как практичные и выносливые, даже после многих лет эксплуатации. Обратить внимание стоит на проверенные временем модели, которые сочетают комфорт, современную электронику и относительно небольшие расходы на обслуживание.

Эксперт в комментарии AMPERCAR заявил, что среди оптимальных вариантов для тех, кто ограничен в бюджете, выделяются Kia Sportage четвертого поколения, Hyundai Tucson третьего поколения и Hyundai Creta второй генерации.

видео дня

Kia Sportage четвертого поколения

Главным преимуществом Sportage эксперт называет проверенные годами двигатели. Он рекомендует обратить внимание на следующие варианты:

  • Бензиновый атмосферный 2,0 л, 150 л.с.
  • Дизельный 2,0 л, 185 л.с.

"Оба варианта отличаются надежностью. Даже после пробега в 100 тысяч километров двигатели и коробки остаются в хорошем состоянии", - пояснил специалист.

Эти моторы сочетают выносливость и сравнительно низкие затраты на обслуживание, что делает Sportage оптимальным выбором для тех, кто планирует эксплуатировать авто долгие годы.

Hyundai Tucson третьего поколения

Еще один проверенный кроссовер - Hyundai Tucson третьего поколения. Эксперт отметил, что особым преимуществом этого авто является надежная автоматическая коробка передач, которую считают одной из самых долговечных в классе. Кроме того, базовая комплектация Tucson включает:

  • камеру заднего вида;
  • подогрев сидений;
  • климат-контроль.

Эти особенности делают Tucson удобным и практичным выбором для ежедневного использования.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Hyundai Creta второго поколения

В Hyundai Creta второго поколения эксперт отмечает 1,6-литровый атмосферный двигатель, который работает в паре с классическим "автоматом". Такая комбинация не создает проблем в процессе эксплуатации.

Кроме того, Creta отличается прочной подвеской и продуманной электроникой, что делает ее надежным выбором для водителей, которые ценят комфорт и безопасность.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: AMPERCAR

AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
