Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять 'до полного'

Не все водители знают, что не стоит заливать полный бак топлива в автомобиль.

Как правильно заправлять авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Можно ли заправлять полный бак авто

Что произойдет, если залить в авто слишком много топлива

Многие водители не любят часто посещать АЗС, поэтому выбирают заправить бак автомобиля до краев. Однако, оказывается, такая привычка может дорого стоить и навредить транспортному средству.

Главред решил разобраться, что произойдет, если заправить авто "до полного".

Почему не стоит заправлять авто "до полного"

Эксперты издания Твоя машина рассказывают, что горючее расширяется при нагревании. Если бак автомобиля переполнен, и нет предохранительного клапана, то избыток может вытечь прямо под днище.

Какие автомобили лучше не заправлять "до полного"

Отмечается, прежде всего не стоит заливать полный бак горючего в старые автомобили. В частности, советские модели и первые иномарки 90-х.

Все потому, что у них нет системы контроля уровня топлива и клапанов, регулирующих давление. В таких автомобилях бензин может попадать в вентиляционные каналы, что грозит запахом в салоне или даже возгоранием.

Также от такой привычки стоит отказаться владельцам автомобилей с пластиковыми топливными баками.

"Пластик может постепенно впитывать бензин, образуя микротрещины. В результате бак начинает "дышать" парами горючего, что опасно в жару", - говорится в сообщении.

Также это касается и владельцев гибридов. У некоторых моделей (например, Toyota Prius или Honda Insight) система подачи топлива работает под контролем электроники. Перелив может спровоцировать ошибки в датчиках или сбой в работе двигателя.

Как понять, что горючего в авто достаточно

Эксперты советуют останавливать заправку автомобиля сразу после первого щелчка пистолета.

В то же время, если продолжить заправку, топливо заполнит воздушные каналы вентиляции, из-за чего летом бензин может просачиваться через крышку бака.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

