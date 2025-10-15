Безобидная вещь из гардероба становится опасной за рулем - что не стоит носить в авто

Чтобы избежать аварий и штрафов, водителям советуют не надевать один вид обуви.

Женщинам советуют избегать популярной модной обуви во время управления автомобилем из-за серьезных рисков для безопасности. Эксперт онлайн-площадки автомобилей Ovoko Казимерас Урбонас отметил, что участникам дорожного движения не следует водить транспортное средство на высоких каблуках.

Почему каблуки опасны

Хотя высокие каблуки могут быть стильным выбором для вечерних мероприятий, дорога домой после них может стать настоящей проблемой и даже привести к штрафам, пишет Daily Express. Каблуки имеют меньшую площадь опоры, а их форма меняет положение ноги на педали, что уменьшает сцепление и точность контроля над авто.

"Водители часто недооценивают, насколько обувь влияет на способность безопасно управлять автомобилем. Когда вы носите каблуки, ваша нога балансирует на узкой точке. Из-за этого она легче соскальзывает с педали, особенно в экстренных ситуациях", - пояснил Урбонас.

Как действовать водителям, если они на каблуках

Эксперт советует простой способ повысить безопасность: "Самый безопасный выход - снять обувь с ведущей ноги перед тем, как завести двигатель, держать ее возле сиденья и надеть обратно, когда приедете на место назначения. Подумайте так: вы бы не подняли тяжелую коробку только кончиками пальцев, когда можно использовать всю руку. Тот же принцип применяется к педалям".

Урбонас также отметил, что он видел случаи аварий, когда водители не могли затормозить из-за каблука, и это может привести к серьезным последствиям.

Какие последствия вождения авто на каблуках

В крайних случаях стоимость ущерба от аварии из-за неправильной обуви в Великобритании может достигать 5000 фунтов стерлингов, а водитель может получить девять штрафных баллов. Страховые компании могут утверждать, что обувь была неподходящей, и отказать в возмещении убытков.

"Большинство водителей не осознают, что даже такая простая вещь, как выбор обуви, может стать решающим фактором между безопасной поездкой и серьезным столкновением. Даже небольшие изменения в постановке ног или снятие обуви могут значительно повлиять на контроль над автомобилем. Ключ в том, чтобы выработать полезные привычки до того, как они понадобятся - в чрезвычайной ситуации времени думать о положении ног не будет", - добавил Урбонас.

