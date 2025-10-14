Сюрприз после мойки: механик назвал привычку, которая убивает двигатель быстрее пробега

Механик рассказал, как мытье двигателя водой и химией разрушает электронику авто.

Желание иметь "стерильно чистый" моторный отсек может влететь в "копеечку" автовладельцам. Часто водители самостоятельно или на специализированных мойках используют сильную струю воды и химические средства, не осознавая, что это может привести к поломкам.

Главред решил разобраться, почему желание иметь блестящий и "стерильно чистый" мотор может обернуться для водителя ремонтом.

Об этом рассказал известный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер на своем YouTube-канале. По его словам, мытье двигателя под давлением - это настоящая катастрофа для современных авто, где каждый сантиметр пространства заполнен чувствительной электроникой.

"Многие люди думают, что вода и моющее средство лишь очищают мотор, - говорит Килмер, - но на самом деле влага попадает в разъемы, катушки зажигания, датчики. Затем машина глохнет, а компьютер выдает десятки ошибок".

Как вода и химия разрушают мотор

Механик объясняет, что горячая вода и агрессивная химия разъедают резиновые уплотнители и изоляцию, оставляя солевые кристаллы. Они создают токопроводящие мостики, которые со временем полностью выводят из строя электронику. В худших случаях вода может вызвать короткое замыкание или даже гидроудар - когда жидкость попадает в цилиндры двигателя.

Скотти Килмер подытоживает просто: внешний блеск под капотом не имеет ничего общего с исправностью автомобиля. "Лучше грязный, но живой мотор, чем стерильно чистый труп", - подытожил эксперт.

Специалист советует ограничиться сухой очисткой и специальными салфетками - это безопаснее и значительно дешевле, чем ремонт электроники после "мойки".

О персоне: Скотти Килмер Скотти Килмер - известный американский автомеханик, который получил известность благодаря своему YouTube-каналу. Он имеет более 50 лет опыта работы с автомобилями, а его канал насчитывает более 5 миллионов подписчиков. На своем канале Скотти делится советами по ремонту и обслуживанию автомобилей, делает обзоры автомобилей, дает советы по выбору подержанных авто и раскрывает различные автомобильные лайфхаки. Он известен своими прямолинейными и часто противоречивыми высказываниями, а его советы базируются на многолетнем опыте работы с различными марками и моделями авто. Скотти Килмер является признанным экспертом по автомобилям Toyota.

