Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимой

Руслан Иваненко
13 октября 2025, 20:55
Полицейский рассказывает, как правильно тормозить на скользкой дороге и не заблокировать колеса.
Эксперт рассказывает, как избежать заноса на рыхлом снегу и гололедице / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как правильно тормозить на зимней дороге и избегать аварий
  • Какие ошибки водителей чаще всего приводят к заносам
  • Как держать дистанцию и контролировать авто на льду

Зима всегда проверяет внимательность водителей. Лед, снег и перепады температур делают дороги непредсказуемыми, а неправильное торможение может привести к аварии.

Главред решил рассказать об ошибках, которые чаще всего допускают водители на скользком покрытии и как их избежать.

По словам опытного патрульного полиции, резкое нажатие на педаль тормоза - распространенная ошибка, пишет "Твоя Машина".

"В таких условиях любое резкое движение становится врагом: авто теряет сцепление с дорогой, а водитель - контроль", - объясняет офицер.

Используйте ABS без резких движений

На рыхлом снегу колеса могут буксовать, а снег накапливается перед ними, увеличивая сопротивление качению. В таких случаях допустимо короткое интенсивное торможение с работой ABS, но без резких нажатий и маневров.

Снижайте скорость двигателем во время гололеда

Самая опасная ситуация - гололедица. В таких условиях целесообразнее отказаться от активного торможения и снижать скорость двигателем.

"Переведите коробку в ручной режим и поочередно снижайте передачи. Машина замедлится плавно, без блокировки колес", - добавляет полицейский.

Специалисты СТО подтверждают: механическое торможение дает водителю больше контроля, а стояночный тормоз на льду - категорически запрещен, потому что может вызвать занос задних колес.

Еще один важный совет - держать дистанцию. На льду тормозной путь может быть в 8-10 раз длиннее, чем летом. Если расстояние до впереди идущего авто кажется безопасным, удвойте его. Это проще, чем потом искать виновного в ДТП.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля / Инфографика: Главред

Как вести себя на скользкой дороге зимой, смотрите в видео.

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

