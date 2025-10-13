Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимой

Вы узнаете:
Зима всегда проверяет внимательность водителей. Лед, снег и перепады температур делают дороги непредсказуемыми, а неправильное торможение может привести к аварии.
Главред решил рассказать об ошибках, которые чаще всего допускают водители на скользком покрытии и как их избежать.
По словам опытного патрульного полиции, резкое нажатие на педаль тормоза - распространенная ошибка, пишет "Твоя Машина".
"В таких условиях любое резкое движение становится врагом: авто теряет сцепление с дорогой, а водитель - контроль", - объясняет офицер.
Используйте ABS без резких движений
На рыхлом снегу колеса могут буксовать, а снег накапливается перед ними, увеличивая сопротивление качению. В таких случаях допустимо короткое интенсивное торможение с работой ABS, но без резких нажатий и маневров.
Снижайте скорость двигателем во время гололеда
Самая опасная ситуация - гололедица. В таких условиях целесообразнее отказаться от активного торможения и снижать скорость двигателем.
"Переведите коробку в ручной режим и поочередно снижайте передачи. Машина замедлится плавно, без блокировки колес", - добавляет полицейский.
Специалисты СТО подтверждают: механическое торможение дает водителю больше контроля, а стояночный тормоз на льду - категорически запрещен, потому что может вызвать занос задних колес.
Еще один важный совет - держать дистанцию. На льду тормозной путь может быть в 8-10 раз длиннее, чем летом. Если расстояние до впереди идущего авто кажется безопасным, удвойте его. Это проще, чем потом искать виновного в ДТП.
Как вести себя на скользкой дороге зимой, смотрите в видео.
