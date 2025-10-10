Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

Существуют автомобили, которые считаются образцом надежности, но это не всегда так.

Какие автомобили очень быстро ломаются / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый человек хочет, чтобы его автомобиль был надежным и долговечным. Кроме того, считается, что действительно хорошее транспортное средство должно проходить сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Главред решил разобраться, какие автомобили действительно долговечны.

Как испытывают авто на надежность

Interia пишет, что тест на длинные дистанции - одно из самых строгих испытаний автомобиля на надежность, во время которого машина преодолевает 100 000 километров за год.

"Это эквивалентно среднему 8-летнему пробегу, пройденному в интенсивных условиях: от городских улиц до горных маршрутов и автомагистралей. Все неисправности и сервисные работы точно документируются для объективной оценки фактической долговечности", - говорится в сообщении.

Известно, что немецкие эксперты провели испытания и установили, какие автомобили не оправдывают свою надежность.

Какие автомобили не проехали 100 000 километров

Рассказывается, что марки авто Ford и Subaru не выдержали полных 100 000 километров. Так:

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost. Авто выявило многочисленные неисправности, включая проблемы с рулем, утечку жидкостей и отказ двигателя.

Авто выявило многочисленные неисправности, включая проблемы с рулем, утечку жидкостей и отказ двигателя. Subaru XV 2.0D. Получил негативную оценку из-за коррозии кузова, скрипучих элементов салона и проблем с трансмиссией.

Какие авто не проехали 30 000 километров

Издание рассказывает, что во время испытаний некоторые автомобили выходили из строя очень быстро, даже не достигнув трети дистанции. Например:

Audi Q3 2.0 TDI quattro. Проблемы начались уже после 28 000 км. Сначала вышел из строя лямбда-зонд, а вскоре понадобилась полная замена коробки передач.

Проблемы начались уже после 28 000 км. Сначала вышел из строя лямбда-зонд, а вскоре понадобилась полная замена коробки передач. BMW 218i Active Tourer. Тестировщики зафиксировали изношенные подшипники и значительную деградацию двигателя, что привело к его полной замене.

Тестировщики зафиксировали изношенные подшипники и значительную деградацию двигателя, что привело к его полной замене. Citroen C4 Cactus PureTech 110. Появилась ржавчина на кузове, проблемы с зажиганием и поломка коробки передач примерно после 30 000 км.

Какой автомобиль не оправдал свою надежность

Отмечается, что настоящим сюрпризом стал Volkswagen Golf 1.4 TSI - автомобиль, который годами считался образцом надежности.

Так, первые проблемы появились на 37 000 километрах, а кульминацией стала серьезная поломка коробки передач после 150 000 км.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

