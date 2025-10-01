Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифриза

Вы узнаете:
- Для чего нужен антифриз
- Когда его стоит заменять
Уход и обслуживание автомобиля очень важны. Это влияет на безопасность движения и застраховывает водителя от различных непредвиденных ситуаций на дороге. В частности, это касается замены антифриза.
Главред решил разобраться, как часто нужно менять антифриз.
Как узнать, что пора менять антифриз
Основное предназначение антифриза - охлаждать двигатель автомобиля. Замена антифриза играет ключевую роль в обеспечении надежной работы автомобиля.
В sto_mrdriver в своем видео рассказали, что антифриз со временем теряет свои свойства, а его кислотность повышается. Это приводит к коррозии, которая вызывает повреждение радиатора и других важных элементов системы охлаждения.
Понять, что пришло время заменить антифриз, можно по следующим признакам:
- если охлаждающая жидкость имеет "грязный" оттенок;
- если в антифризе плавает мусор;
- если антифриз имеет слишком бледный оттенок.
Сколько можно ездить на одном антифризе
Отмечается, что антифриз нужно заменять раз в два года.
"Не нужно ждать 100, 200, 300 тысяч (километров пробега, - ред). Два года прошло - поменяйте антифриз, и никаких нюансов не будет", - подчеркнул автор видео.
Сколько лет можно не менять антифриз - видео:
@sto_mrdriver Как часто вы меняете антифриз ?? #сто#автосервис#vag♬ оригинальный звук - Mr.Driver
Об источнике: sto_mrdriver
sto_mrdriver - сеть VAG автосервисов, которая снимает полезные и информативные видео в TikTok. В своих видео авторы рассказывают о нюансах в экспуатации различных автомобилей, о правильном уходе и предоставляют полезные советы водителям. На данный блог подписалось уже более 56 тысяч пользователей.
