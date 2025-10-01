Укр
Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифриза

Мария Николишин
1 октября 2025, 14:49обновлено 2 октября, 16:02
Антифриз в автомобиле выполняет очень важную функцию.
Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифриза
Когда нужно делать замену антифриза / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего нужен антифриз
  • Когда его стоит заменять

Уход и обслуживание автомобиля очень важны. Это влияет на безопасность движения и застраховывает водителя от различных непредвиденных ситуаций на дороге. В частности, это касается замены антифриза.

Главред решил разобраться, как часто нужно менять антифриз.

Как узнать, что пора менять антифриз

Основное предназначение антифриза - охлаждать двигатель автомобиля. Замена антифриза играет ключевую роль в обеспечении надежной работы автомобиля.

В sto_mrdriver в своем видео рассказали, что антифриз со временем теряет свои свойства, а его кислотность повышается. Это приводит к коррозии, которая вызывает повреждение радиатора и других важных элементов системы охлаждения.

Понять, что пришло время заменить антифриз, можно по следующим признакам:

  • если охлаждающая жидкость имеет "грязный" оттенок;
  • если в антифризе плавает мусор;
  • если антифриз имеет слишком бледный оттенок.

Сколько можно ездить на одном антифризе

Отмечается, что антифриз нужно заменять раз в два года.

"Не нужно ждать 100, 200, 300 тысяч (километров пробега, - ред). Два года прошло - поменяйте антифриз, и никаких нюансов не будет", - подчеркнул автор видео.

Сколько лет можно не менять антифриз - видео:

Об источнике: sto_mrdriver

sto_mrdriver - сеть VAG автосервисов, которая снимает полезные и информативные видео в TikTok. В своих видео авторы рассказывают о нюансах в экспуатации различных автомобилей, о правильном уходе и предоставляют полезные советы водителям. На данный блог подписалось уже более 56 тысяч пользователей.

