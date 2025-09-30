Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицы

Современные автомобили имеют очень полезные встроенные функции.

Почему зеркала в авто подсвечиваются разными цветами

Как понять, что авто едет на автопилоте

Современные автомобили имеют множество интересных и полезных функций. В частности, иногда на дорогах можно увидеть транспортные средства, в которых зеркала имеют оранжевый или синий индикатор.

Главред решил разобраться, что означают огни на зеркале в авто.

Почему зеркало авто горит оранжевым цветом

В современных автомобилях есть встроенная функция контроля слепых зон зеркал заднего вида. Она позволяет контролировать наличие автомобилей, мотоциклистов, велосипедистов возле задних углов авто - в области, которую не видно в зеркала заднего обзора.

При обнаружении опасности эта система предоставляет предупредительный сигнал для водителя. Обычно этот сигнал имеет вид оранжевого индикатора, который размещен в зеркале заднего вида или в основании крепления зеркала заднего вида.

Почему на зеркале в авто горит синий цвет

Автор канала Авто Тема в своем видео на YouTube рассказал, что на зеркалах в автомобиле также может гореть синий индикатор, который несет совсем другую информацию.

По его словам, синие огни на зеркалах говорят о том, что автомобиль едет на автопилоте.

"Поэтому, когда видите такие машины, понимайте, что ими никто не управляет. Также не подрезайте такие авто, потому что не известно, как они будут вести себя", - подчеркнул он.

Почему у авто синие габариты на зеркалах - видео:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

