Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицы

Современные автомобили имеют множество интересных и полезных функций. В частности, иногда на дорогах можно увидеть транспортные средства, в которых зеркала имеют оранжевый или синий индикатор.
Главред решил разобраться, что означают огни на зеркале в авто.
Почему зеркало авто горит оранжевым цветом
В современных автомобилях есть встроенная функция контроля слепых зон зеркал заднего вида. Она позволяет контролировать наличие автомобилей, мотоциклистов, велосипедистов возле задних углов авто - в области, которую не видно в зеркала заднего обзора.
При обнаружении опасности эта система предоставляет предупредительный сигнал для водителя. Обычно этот сигнал имеет вид оранжевого индикатора, который размещен в зеркале заднего вида или в основании крепления зеркала заднего вида.
Почему на зеркале в авто горит синий цвет
Автор канала Авто Тема в своем видео на YouTube рассказал, что на зеркалах в автомобиле также может гореть синий индикатор, который несет совсем другую информацию.
По его словам, синие огни на зеркалах говорят о том, что автомобиль едет на автопилоте.
"Поэтому, когда видите такие машины, понимайте, что ими никто не управляет. Также не подрезайте такие авто, потому что не известно, как они будут вести себя", - подчеркнул он.
