Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по 'атаке' на резиденцию Путина

Европейские лидеры не хотят тратить лишние ресурсы, если Трамп будет "ослеплен" РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что сказал Жовтенко:

Европейские государства дождались заявления Москвы, чтобы прокомментировать "атаку" на резиденцию Путина

Западные страны ждут окончательной позиции Трампа по "атаке"

После заявления страны-агрессора России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина ряд стран, в частности, Индия, ОАЭ и Казахстан, оперативно отреагировали на неподтвержденный инцидент.

Зато эти же страны или вообще никак, или неторопливо реагируют на смертельные удары РФ по мирному населению Украины. Но этому удивляться не стоит. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, от этих государств не стоило ждать другой позиции, зато западные партнеры Украины не отреагировали жестко на ложь россиян. Но на это есть причина.

"Наши западные партнеры были вынуждены дождаться четкой позиции Москвы (в лице Пескова) о том, что Россия не собирается предоставлять никаких доказательств. На данный момент уже начали звучать осторожные голоса. В частности президент Польши Навроцкий сказал, что Трампу следует дождаться хотя бы минимального подтверждения фактов, прежде чем делать заявления. Литва же пошла еще дальше и заявила, что этот удар такой же фейковый, как и якобы украинская атака дронами по Кремлю", - отметил Жовтенко, вспоминая взрывы дронов у куполов Кремля.

Поэтому как раз с момента, когда российская сторона официально отказалась предоставить доказательства, западные союзники Украины могут строить и четко формулировать свои позиции. Это гораздо лучший план действий, чем тот, который избрал президент США Дональд Трамп. Ведь он без каких-либо доказательств начал обвинять Украину, то есть поддержал Путина.

"В то же время, я думаю, что наши западные партнеры еще некоторое время выдержат паузу. Они будут ждать, какую позицию займут Соединенные Штаты, и параллельно будут пытаться мягко подтолкнуть Трампа к тому, чтобы он обратился к американской военной разведке. А она, как известно, полностью видит все, что происходит и в нашем регионе, и вдоль линии боевого соприкосновения, и в целом в этом секторе Европы. Проверить эту информацию для США очень легко. Если же Трамп откажется это делать, это тоже станет важным маркером для европейских союзников и фактором, который будет влиять на их дальнейшую позицию", - пояснил эксперт.

Европейцы могут "перетянуть" Трампа на свою сторону

Европейские партнеры Украины готовы подталкивать Трампа к тому, чтобы занять общую позицию в отношении Киева и Москвы. Однако они будут принимать решение, делать это или нет, учитывая его окончательную позицию по ситуации с дронами.

"Если станет очевидно, что он (Трамп - Главред) ослеплен российскими обещаниями, Европа будет действовать осторожнее: с одной стороны, не будет раздражать его, а с другой - не будет тратить политический и финансовый ресурс на шаги, которые не дают результата", - подытожил Жовтенко.

Как Украина прокомментировала заявление РФ о якобы атаке на резиденцию Путина

Главред писал, что президент Владимир Зеленский почти сразу прокомментировал заявление главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова о том, что Силы обороны Украины якобы атаковали резиденцию диктатора Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что российский чиновник врет. При этом он считает, что таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

"Атака" на резиденцию Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия продолжает продвигать нарратив о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина. Начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков якобы передал представителям США "доказательства атаки".

Ранее американские разведывательные ведомства пришли к выводу, что Украина не пыталась в конце декабря атаковать дронами резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Накануне помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы был шокирован и возмущен вероятной попыткой атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

