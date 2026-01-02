Укр
Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывов

Мария Николишин
2 января 2026, 08:04
Россияне сообщали о ярких вспышках в небе и возгораниях.
Дроны атаковали НПЗ в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Ночью дроны атаковали Самарскую область РФ
  • Серия взрывов прогремела в небе над городом Новокуйбышевск
  • Под атакой могли быть два НПЗ

В ночь на 2 января неизвестные беспилотники атаковали Самарскую область страны-агрессора России. Под удар могли попасть сразу два НПЗ. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Exilenova+.

Отмечается, что ночью серия взрывов прогремела в небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области. После этого в одном из районов заметили пожар.

По словам местных жителей, они проснулись около 01:30 и слышали более 10 мощных взрывов. Также очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе и возгорании в одном из районов.

Вероятно, под атакой могли быть два НПЗ: Новокуйбышевский и Куйбышевский.

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Дроны атаковали Самарскую область - видео:

Удары по российским НПЗ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Украина активно бьет по российским НПЗ.

По его словам, помимо прочего, Украина бьет по портам Новороссийска, а недавно удары начались непосредственно по танкерам.

"Все это сулит России очень невеселую перспективу, связанную с тем, что мир начинает приходить к светлой мысли: а нужна ли вообще российская нефть ввиду того, что РФ не является надежным поставщиком", - подчеркнул он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 января в Москве якобы была зафиксирована атака неизвестных беспилотников, что привело к нарушениям работы аэропортов и введению специального режима безопасности. В течение нескольких часов российская противовоздушная оборона якобы сбивала дроны, которые летели на город.

В ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 28 декабря беспилотники также мощно атаковали страну-агрессора Россию. Громкие взрывы, в частности, прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

