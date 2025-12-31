Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударов

Руслана Заклинская
31 декабря 2025, 18:14
224
Украинские военные атаковали энергетические и военные объекты РФ.
В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударов
Пожар на нефтебазе "Темп" / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

  • Дроны СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в Рыбинске
  • Поражены Туапсинский НПЗ и терминал "Таманьнефтегаз"
  • Поражены военные объекты в Крыму и Донецкой области

Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Поражены и Туапсинский НПЗ и нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Об этом сообщил Генштаб.

На видеокадрах, которые предоставили источники, зафиксирован момент попадания беспилотников, после чего на территории нефтебазы "Темп" вспыхнул масштабный пожар. Точные масштабы разрушений сейчас устанавливаются.

видео дня

В Службе безопасности отметили, что атака является частью системной стратегии обескровливания российской экономики и армии.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", - подчеркнул собеседник Укринформа в СБУ.

Смотрите видео пожара на нефтебазе "Темп":

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударов
Пожар на нефтебазе "Темп" / Фото: скриншот

Также подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по объектам на территории РФ и на временно оккупированных территориях. По данным Генштаба, в Краснодарском крае под удар попал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из десяти крупнейших в России. Завод имеет мощность 12 млн тонн в год, работает на экспорт и обеспечивает горючим вооруженные силы оккупантов.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Также поражен нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна. Это ключевой объект для перевалки нефти и сжиженных газов. Генштаб заявил, что на терминале повреждены два причала со стендерами (специальными устройствами для налива нефти).

Кроме энергетических объектов, Силы обороны отработали по военным целям. Поражен временный пункт базирования речных катеров вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму. Также уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области.

Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что продолжение и усиление массированных ударов по Москве может существенно повлиять на завершение войны. По его словам, если атаки на российскую столицу будут частыми и интенсивными, а удары по стратегическим предприятиям приведут к серьезным проблемам, например, критическому дефициту топлива, который создаст давление на российские элиты.

Это давление, по мнению Туки, может заставить их начать оказывать влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. То есть удары по ключевым объектам РФ не только наносят материальный ущерб, но и имеют потенциально политический эффект - побудить Кремль искать выход из войны через давление со стороны собственных элит.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 31 декабря дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ. В результате удара вспыхнул пожар на нефтебазе, также повреждены порт, НПЗ и газовая труба.

Также в ночь на 28 декабря Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающие объекты РФ. Главной целью стал Сызранский НПЗ в Самарской области - после удара дронов там вспыхнул пожар.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 декабря беспилотники Сил обороны Украины атаковали территорию РФ. В Сызрани дроны попали в нефтеперерабатывающий завод и местные подстанции. После взрывов частично исчезло электроснабжение.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ нефтебаза Генштаб ВСУ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:30Фронт
Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:15Энергетика
"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Последние новости

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

Реклама
18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Реклама
15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

Реклама
11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять