В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударов

Украинские военные атаковали энергетические и военные объекты РФ.

Пожар на нефтебазе "Темп" / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

Дроны СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в Рыбинске

Поражены Туапсинский НПЗ и терминал "Таманьнефтегаз"

Поражены военные объекты в Крыму и Донецкой области

Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Поражены и Туапсинский НПЗ и нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Об этом сообщил Генштаб.

На видеокадрах, которые предоставили источники, зафиксирован момент попадания беспилотников, после чего на территории нефтебазы "Темп" вспыхнул масштабный пожар. Точные масштабы разрушений сейчас устанавливаются.

В Службе безопасности отметили, что атака является частью системной стратегии обескровливания российской экономики и армии.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", - подчеркнул собеседник Укринформа в СБУ.

Смотрите видео пожара на нефтебазе "Темп":

Пожар на нефтебазе "Темп" / Фото: скриншот

Также подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по объектам на территории РФ и на временно оккупированных территориях. По данным Генштаба, в Краснодарском крае под удар попал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из десяти крупнейших в России. Завод имеет мощность 12 млн тонн в год, работает на экспорт и обеспечивает горючим вооруженные силы оккупантов.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Также поражен нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна. Это ключевой объект для перевалки нефти и сжиженных газов. Генштаб заявил, что на терминале повреждены два причала со стендерами (специальными устройствами для налива нефти).

Кроме энергетических объектов, Силы обороны отработали по военным целям. Поражен временный пункт базирования речных катеров вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму. Также уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области.

Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что продолжение и усиление массированных ударов по Москве может существенно повлиять на завершение войны. По его словам, если атаки на российскую столицу будут частыми и интенсивными, а удары по стратегическим предприятиям приведут к серьезным проблемам, например, критическому дефициту топлива, который создаст давление на российские элиты.

Это давление, по мнению Туки, может заставить их начать оказывать влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. То есть удары по ключевым объектам РФ не только наносят материальный ущерб, но и имеют потенциально политический эффект - побудить Кремль искать выход из войны через давление со стороны собственных элит.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 31 декабря дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ. В результате удара вспыхнул пожар на нефтебазе, также повреждены порт, НПЗ и газовая труба.

Также в ночь на 28 декабря Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающие объекты РФ. Главной целью стал Сызранский НПЗ в Самарской области - после удара дронов там вспыхнул пожар.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 декабря беспилотники Сил обороны Украины атаковали территорию РФ. В Сызрани дроны попали в нефтеперерабатывающий завод и местные подстанции. После взрывов частично исчезло электроснабжение.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

