"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войны

Виталий Кирсанов
14 февраля 2026, 14:57
Украина уже имеет подготовленные договоренности с США и европейцами по гарантиям безопасности, отметил Зеленский.
Война может быть завершена с достоинством, считает Зеленский
Война может быть завершена с достоинством, считает Зеленский

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Гарантии безопасности - перед любым мирным соглашением
  • Война может быть завершена с достоинством
  • Украинская армия - самая сильная в Европе

Без конкретных и четких международных гарантий безопасности какие-либо договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановят новую агрессию России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных достижениях, чем с любым живым человеком о реальной жизни", - заявил Зеленский.

По его словам, российский диктатор не отказывается от идеи военной экспансии и продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний.

"Он может видеть себя царем, но на самом деле он - раб войны", - отметил глава государства, уточнив, что без реальных сдерживающих механизмов война может повториться.

Гарантии безопасности - перед любым мирным соглашением

Зеленский отметил, что Украина уже имеет подготовленные договоренности с США и европейцами по гарантиям безопасности, и именно они должны стать базой будущих мирных договоренностей.

"У нас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию с США и Европой. И мы считаем, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть до любого соглашения о завершении войны. Гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго не будет войны? И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас", - заявил Зеленский.

Война может быть завершена с достоинством

Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир, и война может быть завершена с достоинством, заявил Зеленский.

"Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир для нас, для Украины, для Европы, и я уверен, что эта война может быть завершена. Прежде всего с достоинством. Это самое важное для нас", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова вкладываться в общую безопасность Европы и делиться всем, что она изучила в течение лет этой войны.

"И прямо сейчас, когда мы работаем вместе, чтобы защитить жизнь в Украине, мы строим новую систему, новую безопасность, новую архитектуру ответов, новые подходы, чтобы защитить жизнь в любой европейской стране, когда это потребуется", - подчеркнул Зеленский.

Украина может объявить прекращение огня россиянам, если они проведут у себя выборы

Украина открыта к выборам, если это необходимо, но также может объявить прекращение огня россиянам, если они проведут у себя выборы, заявил Зеленский.

"Президент Трамп может надавить на Путина, обеспечить прекращение огня, и наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы. Если американцам нужны выборы в Украине, и если россиянами нужны выборы в Украине - мы открыты к этому. Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России", - сказал Зеленский.

Украинская армия - самая сильная в Европе

Украинская армия сейчас самая сильная в Европе, и было бы бессмысленно держать эту армию вне НАТО, заявил Зеленский.

"Украинская армия - самая сильная армия в Европе благодаря нашим героям. И это просто бессмысленно, я думаю, это просто бессмысленно держать эту армию вне НАТО", - сказал Зеленский.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что уже в апреле мирные переговоры перерастут в "серьезный разговор о конкретных формулировках".

"Этот раунд технических переговоров в Абу-Даби, вероятно, завершится до конца февраля. В марте начнутся политические раунды переговоров. А в апреле появятся конкретные формулировки и соглашения. Поэтому в тайминге я более чем убежден: апрель станет месяцем честного разговора", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Гарантии безопасности Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса - статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно сложным.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Мюнхен Мюнхенская конференция мирные переговоры гарантии безопасности
Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

