"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, какие последствия для страны-оккупанта РФ может иметь процесс задержания российских танкеров.

Главное из заявлений Загороднего:

Европа может подключиться к блокированию экспорта нефти РФ

Экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, какие последствия для страны-оккупанта РФ может иметь процесс задержания российских танкеров из "теневого флота".

"Это конец российскому экспорту нефти. Если бы еще и европейцы наконец подключились, то был бы конец не только экспорту, но и конец России", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил также, что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное.

"И если бы европейцы задерживали на 30 дней эти суда (например, для проверки соответствия экологическим нормам), то это вообще было бы замечательно", - добавил Загородний.

Прекращение закупок российской нефти Индией: оценка эксперта

Если китайские компании остановят импорт нефти из РФ, это заметно осложнит положение Москвы, однако не станет для неё фатальным фактором. Такое мнение высказал аналитик центра Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, гораздо важнее сейчас позиция Индии. Ежедневно эта страна закупает у России примерно 1,6–1,8 млн баррелей нефти, тогда как объёмы поставок в Китай несколько ниже — около 1,5 млн баррелей в сутки. Именно поэтому возможный отказ Индии от российских энергоресурсов мог бы стать для РФ более болезненным ударом по её нефтяному экспорту.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии. Визит лидера РФ в Индию может осложнить будущие торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Индия приостановила переговоры с США по крупному оборонному контракту. Заморожены сделки на сумму 3,6 млрд долларов, в частности по закупке бронемашин Stryker, ракет Javelin и самолетов Boeing P8I.

Как сообщал Главред, Indian Oil Corp возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставки в декабре от поставщиков, которые не под санкциями. Это произошло несмотря на давление США, после которого более крупные индийские НПЗ временно приостановили покупки российского топлива.

