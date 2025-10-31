Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

Индия возобновила закупки, несмотря на давление Вашингтона с требованием прекратить покупать российское топливо.

Индия возобновила закупки российской нефти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

После санкций США многие индийские компании приостановили закупки нефти РФ

Компания Indian Oil Corp приобрела около 3,5 млн баррелей сорта ESPO

Indian Oil Corp, ведущий НПЗ Индии, приобрел пять партий российской нефти с доставкой в декабре от поставщиков, которые не подпадают под санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, Индия возобновила закупки, несмотря на давление Вашингтона с требованием прекратить покупать российское топливо.

После санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" многие индийские компании, в частности Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL-Mittal Energy Ltd и Reliance Industries, приостановили закупки российской нефти.

Впрочем, руководитель финансового отдела IOC Анудж Джайн заявил, что его компания будет продолжать покупать российское топливо, если поставки не нарушают санкционных требований.

По словам источников Reuters, компания Indian Oil Corp приобрела около 3,5 млн баррелей сорта ESPO по цене, близкой к котировкам нефти Dubai, с поставкой в декабре в порт на востоке Индии.

По словам двух собеседников, компания IOC ранее отклонила семь или восемь партий российской нефти, когда выяснилось, что поставщиками были дочерние предприятия подсанкционных структур.

Почему отказ Индии от нефти РФ более приоритетный

Бытует мнение, что отказ китайских компаний от российской нефти может серьезно повлиять на позицию страны-агрессора РФ на рынке. Однако это не совсем так. Об этом в интервью Главреду рассказала аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус. По его словам, главный акцент сейчас должен быть на Индии.

Эксперт отметил, что Индия закупает около 1,6-1,8 млн баррелей нефти в день. Китай чуть меньше - около 1,5 млн. Поэтому отказ Индии стал бы действительно серьезным ударом по позициям России на рынке.

"Думаю, сейчас все дипломатические усилия сосредоточатся именно на этом направлении: с одной стороны, усилят санкционное давление на компании, работающие с Россией, чтобы запугать индийский бизнес; с другой - будут вести агитационную работу среди арабских стран, чтобы они увеличили добычу. Это должно убедить Индию, что отказ от российской нефти будет для нее безопасным", - пояснил он.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

Напомним, Главред писал, что после того как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных корпораций "Лукойл" и "Роснефть", потоки "черного золота" из России на крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии упадут практически до нуля.

Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.

Накануне сообщалось, что Россия и ее экономический партнер Индия по горячим следам подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.

