Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

- Как вывести жирные и застарелые пятна
- С чем стирать полотенца в машинке и вручную
Кухонные полотенца — самый быстро загрязняющийся текстиль в доме. Они впитывают жир, запахи и следы от продуктов, поэтому со временем на них появляются стойкие пятна, которые сложно отстирать.
Многие хозяйки предпочитают покупать новые полотенца, но это вовсе не обязательно: существует множество эффективных способов, как отстирать кухонные полотенца от жира и вернуть им первоначальную свежесть.
Главред расскажет, как вывести старые пятна, чем отстирать кухонные полотенца от жира, какие домашние и профессиональные методы работают лучше всего, и как продлить срок службы вафельных и махровых полотенец.
Машинная стирка: лучший способ для свежих загрязнений
Если полотенца загрязнены умеренно, а пятна не успели застареть, поможет обычная машинная стирка, пишут эксперты сайта Полотенца.юа. Для максимального эффекта используйте кислородный отбеливатель, подходящий как для белых, так и для цветных тканей.
Как правильно стирать:
- загрузите полотенца в машинку;
- добавьте порошок или гель для стирки;
- всыпьте кислородный отбеливатель (чётко по инструкции);
- выберите подходящую температуру:
- белые полотенца — 90–100°C,
- цветные полотенца — не выше 60°C.
Хлорсодержащие средства использовать нельзя — они разрушают волокна ткани и вредят стиральной машине.
Как вывести жирные и застарелые пятна
Жир — главный враг кухонных полотенец. Он глубоко впитывается в пористую структуру ткани и плохо поддаётся обычной стирке. Но есть простые и доступные способы, которые помогают даже при очень старых загрязнениях.
1. Замачивание с растительным маслом
Один из самых популярных лайфхаков, который работает на удивление эффективно.
В 8 литров горячей воды добавьте:
- 2 ст. л. кислородного отбеливателя,
- 2 ст. л. растительного масла,
- 3 ст. л. порошка или геля.
Замочите полотенца на несколько часов — чем дольше, тем лучше. Жир растворяется и легко вымывается.
2. Моющее средство для посуды
Отлично справляется с жиром. Добавьте несколько капель средства в горячую воду. Замочите полотенца на 10–12 часов. Жир буквально "отталкивается" от ткани.
3. Хозяйственное мыло
Классический проверенный метод. Тщательно намыльте полотенца. Положите их в пакет и оставьте на 12 часов. После стирки ткань становится заметно светлее и чище.
Кипячение: способ наших бабушек, который работает до сих пор
Если пятна очень сложные, поможет кипячение. Как правильно вываривать полотенца:
- В таз налейте воду и добавьте по 1 ст. л. отбеливателя и стирального средства на каждый литр.
- Доведите до кипения.
- Варите:
- цветные полотенца — 20 минут,
- белые — до 1 часа.
Метод выводит даже пятна свеклы, томата, масла и старые жирные разводы.
