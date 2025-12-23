Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

Даже самые загрязнённые кухонные полотенца можно вернуть к жизни — нужно лишь выбрать подходящий способ стирки.

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как вывести жирные и застарелые пятна

С чем стирать полотенца в машинке и вручную

Кухонные полотенца — самый быстро загрязняющийся текстиль в доме. Они впитывают жир, запахи и следы от продуктов, поэтому со временем на них появляются стойкие пятна, которые сложно отстирать.

Многие хозяйки предпочитают покупать новые полотенца, но это вовсе не обязательно: существует множество эффективных способов, как отстирать кухонные полотенца от жира и вернуть им первоначальную свежесть.

Главред расскажет, как вывести старые пятна, чем отстирать кухонные полотенца от жира, какие домашние и профессиональные методы работают лучше всего, и как продлить срок службы вафельных и махровых полотенец.

Машинная стирка: лучший способ для свежих загрязнений

Если полотенца загрязнены умеренно, а пятна не успели застареть, поможет обычная машинная стирка, пишут эксперты сайта Полотенца.юа. Для максимального эффекта используйте кислородный отбеливатель, подходящий как для белых, так и для цветных тканей.

Как правильно стирать:

загрузите полотенца в машинку;

добавьте порошок или гель для стирки;

всыпьте кислородный отбеливатель (чётко по инструкции);

выберите подходящую температуру:

белые полотенца — 90–100°C,

цветные полотенца — не выше 60°C.

Хлорсодержащие средства использовать нельзя — они разрушают волокна ткани и вредят стиральной машине.

Как вывести жирные и застарелые пятна

Жир — главный враг кухонных полотенец. Он глубоко впитывается в пористую структуру ткани и плохо поддаётся обычной стирке. Но есть простые и доступные способы, которые помогают даже при очень старых загрязнениях.

1. Замачивание с растительным маслом

Один из самых популярных лайфхаков, который работает на удивление эффективно.

В 8 литров горячей воды добавьте:

2 ст. л. кислородного отбеливателя,

2 ст. л. растительного масла,

3 ст. л. порошка или геля.

Замочите полотенца на несколько часов — чем дольше, тем лучше. Жир растворяется и легко вымывается.

2. Моющее средство для посуды

Отлично справляется с жиром. Добавьте несколько капель средства в горячую воду. Замочите полотенца на 10–12 часов. Жир буквально "отталкивается" от ткани.

3. Хозяйственное мыло

Классический проверенный метод. Тщательно намыльте полотенца. Положите их в пакет и оставьте на 12 часов. После стирки ткань становится заметно светлее и чище.

Кипячение: способ наших бабушек, который работает до сих пор

Если пятна очень сложные, поможет кипячение. Как правильно вываривать полотенца:

В таз налейте воду и добавьте по 1 ст. л. отбеливателя и стирального средства на каждый литр.

Доведите до кипения.

Варите:

цветные полотенца — 20 минут,

белые — до 1 часа.

Метод выводит даже пятна свеклы, томата, масла и старые жирные разводы.

Смотрите видео о том, как отмыть кухонные полотенца:

