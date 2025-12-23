Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

Сергей Кущ
23 декабря 2025, 11:47
14
Даже самые загрязнённые кухонные полотенца можно вернуть к жизни — нужно лишь выбрать подходящий способ стирки.
ПолотенцаКак вывести старые пятна на кухонных полотенцах
Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как вывести жирные и застарелые пятна
  • С чем стирать полотенца в машинке и вручную

Кухонные полотенца — самый быстро загрязняющийся текстиль в доме. Они впитывают жир, запахи и следы от продуктов, поэтому со временем на них появляются стойкие пятна, которые сложно отстирать.

Многие хозяйки предпочитают покупать новые полотенца, но это вовсе не обязательно: существует множество эффективных способов, как отстирать кухонные полотенца от жира и вернуть им первоначальную свежесть.

видео дня

Главред расскажет, как вывести старые пятна, чем отстирать кухонные полотенца от жира, какие домашние и профессиональные методы работают лучше всего, и как продлить срок службы вафельных и махровых полотенец.

Машинная стирка: лучший способ для свежих загрязнений

Если полотенца загрязнены умеренно, а пятна не успели застареть, поможет обычная машинная стирка, пишут эксперты сайта Полотенца.юа. Для максимального эффекта используйте кислородный отбеливатель, подходящий как для белых, так и для цветных тканей.

Как правильно стирать:

  • загрузите полотенца в машинку;
  • добавьте порошок или гель для стирки;
  • всыпьте кислородный отбеливатель (чётко по инструкции);
  • выберите подходящую температуру:
  • белые полотенца — 90–100°C,
  • цветные полотенца — не выше 60°C.

Хлорсодержащие средства использовать нельзя — они разрушают волокна ткани и вредят стиральной машине.

Как вывести жирные и застарелые пятна

Жир — главный враг кухонных полотенец. Он глубоко впитывается в пористую структуру ткани и плохо поддаётся обычной стирке. Но есть простые и доступные способы, которые помогают даже при очень старых загрязнениях.

1. Замачивание с растительным маслом

Один из самых популярных лайфхаков, который работает на удивление эффективно.

В 8 литров горячей воды добавьте:

  • 2 ст. л. кислородного отбеливателя,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • 3 ст. л. порошка или геля.

Замочите полотенца на несколько часов — чем дольше, тем лучше. Жир растворяется и легко вымывается.

2. Моющее средство для посуды

Отлично справляется с жиром. Добавьте несколько капель средства в горячую воду. Замочите полотенца на 10–12 часов. Жир буквально "отталкивается" от ткани.

3. Хозяйственное мыло

Классический проверенный метод. Тщательно намыльте полотенца. Положите их в пакет и оставьте на 12 часов. После стирки ткань становится заметно светлее и чище.

Кипячение: способ наших бабушек, который работает до сих пор

Если пятна очень сложные, поможет кипячение. Как правильно вываривать полотенца:

  • В таз налейте воду и добавьте по 1 ст. л. отбеливателя и стирального средства на каждый литр.
  • Доведите до кипения.
  • Варите:
  • цветные полотенца — 20 минут,
  • белые — до 1 часа.

Метод выводит даже пятна свеклы, томата, масла и старые жирные разводы.

Смотрите видео о том, как отмыть кухонные полотенца:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости полотенце
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:41Украина
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:32Украина
НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Последние новости

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

Реклама
11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

Реклама
10:07

Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

09:57

Екатерина Рыженкова досье

09:46

Астрологи назвали вещи, которые не следует хранить в кошельке

09:35

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

09:31

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

09:20

Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

09:19

Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

09:18

РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть жертвы и раненые: все последствияФото

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

07:55

Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

07:50

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожарВидео

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

Реклама
03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять