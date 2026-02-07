Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

В Полтаве и области в ближайшие дни погода неожиданно изменится.

Погода в Полтаве 9-10 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Насколько понизится температура в Полтавской области на следующей неделе

Когда прекратятся осадки в области

В Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. Там предупредили, будут ли в области осадки с началом следующей рабочей недели.

Погода 9 февраля

В понедельник на Полтавщине ожидается резкое понижение температуры воздуха - ночью до 14-19 градусов мороза, а днем до 8-13 градусов мороза. При этом в Полтаве и области прогнозируют небольшой снег в ночной период суток.

Погода в Полтаве 9 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 10 февраля

Уже во вторник осадки почти полностью отступят из Полтавской области, однако мороз продолжит атаковать. Температура ночью будет держаться на уровне 14-19 градусов мороза, а днем ожидается 8-13 градусов мороза.

Погода в Полтаве 10 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда новая волна морозов накроет всю Украину - прогноз синоптика

Главред писал, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что после кратковременного потепления морозы с новой силой атакуют Украину. Но это продлится недолго.

Уже 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов". Но с четверга, 12 февраля, в Украине ожидается очередное февральское потепление.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

