Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

Анна Косик
7 февраля 2026, 13:27
В Полтаве и области в ближайшие дни погода неожиданно изменится.
Погода в Полтаве 9-10 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Насколько понизится температура в Полтавской области на следующей неделе
  • Когда прекратятся осадки в области

В Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. Там предупредили, будут ли в области осадки с началом следующей рабочей недели.

Погода 9 февраля

В понедельник на Полтавщине ожидается резкое понижение температуры воздуха - ночью до 14-19 градусов мороза, а днем до 8-13 градусов мороза. При этом в Полтаве и области прогнозируют небольшой снег в ночной период суток.

погода в полтаве 9 февраля
Погода в Полтаве 9 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 10 февраля

Уже во вторник осадки почти полностью отступят из Полтавской области, однако мороз продолжит атаковать. Температура ночью будет держаться на уровне 14-19 градусов мороза, а днем ожидается 8-13 градусов мороза.

погода в полтаве 10 февраля
Погода в Полтаве 10 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

