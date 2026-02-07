Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

Вы узнаете:
- Насколько понизится температура в Полтавской области на следующей неделе
- Когда прекратятся осадки в области
В Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.
Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. Там предупредили, будут ли в области осадки с началом следующей рабочей недели.
Погода 9 февраля
В понедельник на Полтавщине ожидается резкое понижение температуры воздуха - ночью до 14-19 градусов мороза, а днем до 8-13 градусов мороза. При этом в Полтаве и области прогнозируют небольшой снег в ночной период суток.
Погода 10 февраля
Уже во вторник осадки почти полностью отступят из Полтавской области, однако мороз продолжит атаковать. Температура ночью будет держаться на уровне 14-19 градусов мороза, а днем ожидается 8-13 градусов мороза.
Когда новая волна морозов накроет всю Украину - прогноз синоптика
Главред писал, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что после кратковременного потепления морозы с новой силой атакуют Украину. Но это продлится недолго.
Уже 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов". Но с четверга, 12 февраля, в Украине ожидается очередное февральское потепление.
