Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

Погодные условия в Полтаве и области до конца рабочей недели будут не слишком благоприятными.

Погода в Полтавской области 5-6 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет температура воздуха в Полтаве 6 февраля

Будут ли осадки в Полтавской области до конца рабочей недели

В Полтаве и области сегодня, 5 февраля, погода облачная с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Температура по области до конца дня продержится на уровне 4-9 градусов мороза, а в самой Полтаве будет колебаться в пределах 6-8 градусов мороза.

видео дня

Погода в Полтаве 5 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Однако уже завтра, 6 февраля, объявлен первый уровень опасности из-за гололеда и обледенения на дорогах в юго-восточной части области.

Погода 6 февраля

В пятницу в течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах 7-12 градусов мороза ночью и 3-8 градусов мороза днем. В то же время в Полтаве температура будет выше - от 9 до 11 градусов мороза ночью и от 4 до 6 градусов мороза днем.

Погода в Полтаве 6 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину вернутся сильные морозы - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, сильные морозы пока отступили, влажная и более теплая Атлантика осыпает Украину снегом, ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается, а температура воздуха местами уже показывает крошечные "плюсы".

Однако не стоит рассчитывать, что до конца зимы морозы не вернутся в Украину - уже с 9 по 11 февраля ожидается похолодание из-за еще одного антициклона.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5-6 февраля в горах Львовской области прогнозируют умеренную лавинную опасность (2 уровень) в связи с оттепелью. Туристов и жителей горных районов призывают быть осторожными.

Ранее сообщалось, что погода в Ровенской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, днем - снег и мокрый снег.

Накануне стало известно, что сегодня во всей Тернопольской области объявлено штормовое предупреждение и первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

