Переговоры в Абу-Даби завершились: Буданов оценил итоги встречи

Что сказал Буданов:
- Переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно
- Посредничество США в ходе переговоров было качественным
Украина, США и страна-агрессор Россия сегодня, 5 февраля, провели второй раунд переговоров в Абу-Даби. Руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал РБК-Украина, чем закончились консультации.
По его словам, они были "конструктивными". При этом Буданов решил не раскрывать других деталей относительно достигнутых результатов в ходе очередных переговоров.
"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - заявил глава ОП, который является участником украинской делегации на переговорах.
Эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией
Главред писал , что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", главы благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочка, так называемое энергетическое перемирие, на которое якобы согласился российский диктатор, никак не связано с мирными переговорами.
Кроме того, договоренности и условия прекращения ударов по энергетике так и не были формализованы. Клочок подчеркнул, что сначала стоит четко понимать, существовало ли вообще формальное перемирие, ведь Россия не подавала никаких очевидных сигналов о договоренностях с Украиной.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы остается открытой для мирного урегулирования войны в Украине. В то же время он пригрозил продолжением ракетных и дронных ударов.
Ранее также СМИ писали, что на мирных переговорах в Абу-Даби Россия повысила свои требования относительно статуса Донбасса. Кремль стремится не только к контролю над регионом, но и к официальному признанию Донбасса российским.
Накануне сообщалось, что 5 февраля в Абу-Даби прошел второй день мирных переговоров Украины, США и России. Работа продолжалась в том же формате, что и 4 февраля. Рустем Умеров возглавлял переговорную делегацию Украины.
Читайте также:
- Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать
- Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды
- Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред