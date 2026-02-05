В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

Кратко:
- в Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров
- Переговорные команды работают в тех же форматах, что и 4 февраля
- Итоги переговоров будут объявлены позже
В Абу-Даби стартовал второй день мирных переговоров Украины, США и России.
Работа будет проходить в том же формате, что и 4 февраля. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий переговорную делегацию.
"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", - сказал он.
Итоги обещают обнародовать позже.
Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров
Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного истощения ресурсов России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.
"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.
Мирные переговоры - последние новости
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, что Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.
4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби доложила о результатах встречи. В ближайшее время ожидается проведение обмена пленными.
Президент Зеленский выразил надеждуна достижение мира в Украине уже в ближайший год.
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского провести переговоры на уровне лидеров в Киеве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакт между главой РФ и Зеленским может состояться только в Москве.
Об источнике: СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) — координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
