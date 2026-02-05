Укр
В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

Инна Ковенько
5 февраля 2026, 09:58
291
Итоги обещают обнародовать позже.
В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали
В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, России и США / Коллаж: Главред, фото: МИД, Стив Виткофф в сети Х

Кратко:

  • в Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров
  • Переговорные команды работают в тех же форматах, что и 4 февраля
  • Итоги переговоров будут объявлены позже

В Абу-Даби стартовал второй день мирных переговоров Украины, США и России.

Работа будет проходить в том же формате, что и 4 февраля. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий переговорную делегацию.

видео дня

"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", - сказал он.

Итоги обещают обнародовать позже.

Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров

Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного истощения ресурсов России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Мирные переговоры - последние новости

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, что Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби доложила о результатах встречи. В ближайшее время ожидается проведение обмена пленными.

Президент Зеленский выразил надеждуна достижение мира в Украине уже в ближайший год.

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского провести переговоры на уровне лидеров в Киеве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакт между главой РФ и Зеленским может состояться только в Москве.

Читайте также:

Об источнике: СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) — координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

мирные переговоры Рустем Умеров Переговоры в Абу-Даби
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

