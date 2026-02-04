Укр
"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

Юрий Берендий
4 февраля 2026, 21:24
Зеленский рассказал о ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, подчеркнув необходимость реального завершения войны.
Украинская делегация на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби доложила президенту Украины Зеленскому о результатах встречи. В ближайшее время ожидается проведение обмена пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента.

Зеленский сообщил, что переговоры проходили в трехстороннем формате, а также были контакты с представителями США. О ходе и промежуточных результатах переговоров доложили Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия. Обсуждения продолжатся и на следующий день.

"Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой. И в целом наша украинская позиция очень четкая: войну надо заканчивать реально", - указал он.

Он также подчеркнул, что именно Россия должна быть готова к такому процессу, а партнеры — обеспечить это реальными гарантиями безопасности и действенным давлением на агрессора. Важно, чтобы уже сейчас в Украине чувствовалось, что ситуация действительно движется к миру и завершению войны, а не к тому, что Россия воспользуется паузами в своих интересах и продолжит удары.

"Не должно быть вознаграждения агрессору — если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность", — резюмировал глава государства.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война России против Украины – прогноз надрепа

Как писал Главред, в ближайшее время завершения войны ожидать не стоит, ведь российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет действовать в своих интересах. Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он предположил, что Кремль может пойти на краткосрочное прекращение огня — на день или два, однако это скорее будет тактический шаг, направленный на удержание внимания президента США Дональда Трампа.

"Все может быть, но я все же не вижу этого в ближайшей перспективе, Путин будет играть переговорами", - отметил он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия поднимает тему возможного отказа Украины от части территорий Донецкой области не для прекращения боевых действий, а чтобы сохранить собственные ресурсы и перераспределить их на другие направления фронта. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что страна-агрессор Россия не способна одержать победу в войне против Украины. По его словам, усиление международного давления на Владимира Путина может ускорить завершение войны.

Кроме того, в Кремле заявляют о якобы готовности к мирному урегулированию. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия не отказывается от дальнейших ракетных и дронных атак.

Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование Офис президента мирные переговоры
