"Все может быть": нардеп оценил шансы на завершение войны в Украине

Виталий Кирсанов
26 января 2026, 18:20
Роман Костенко отметил, что не верит в конец войны в ближайшем будущем, но не исключает согласия Путина на временное перемирие.
Роман Костенко не верит в конец войны в ближайшем будущем
Роман Костенко не верит в конец войны в ближайшем будущем / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, facebook/Роман Костенко

Что казал Роман Костенко:

  • Путин будет играть переговорами
  • Россия вряд ли пойдет на энергетическое перемирие

Окончания войны в ближайшей перспективе не будет, российский диктатор Владимир Путин будет продолжать играть свою игру. Об этом сказал народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом пишут Новини.Live.

"Все может быть, но я все же не вижу этого в ближайшей перспективе, Путин будет играть переговорами", - отметил он.

По его словам, может идти речь о готовности к перемирию - однодневному или двухдневному, однако все это будет делаться для того, чтобы "держать в фокусе внимания" президента США Дональда Трампа.

"Чтобы тот не накладывал на Россию и ее сателлитов санкции, чтобы Путин мог строить свои ракеты. Он будет так играть", - сказал Костенко.

Нардеп отметил, что не верит в конец войны в ближайшем будущем, но не исключает согласия Путина на временное перемирие, чтобы продемонстрировать, что он к чему-то готов.

"Но это часть игры, которая будет приводить к возобновлению боевых действий. Просто игра Путина", - сказал Костенко.

Также он сомневается, что Россия пойдет на энергетическое перемирие, поскольку Путин не видит от этого никакой выгоды.

К чему могут привести переговоры - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что ключевые решения на переговорах зависят от позиции Кремля. По его словам, ход переговоров свидетельствует о постепенном движении к сценарию замораживания боевых действий, тогда как роль Европы в процессе снижается.

"Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - сказал Клочок.

Переговоры в ОАЭ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время закрытых консультаций в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали возможные пути урегулирования ситуации на востоке страны. По информации The New York Times, среди рассматриваемых вариантов была идея размещения международного контингента на временно оккупированной части Донецкой области.

В то же время трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России, состоявшаяся 23 января в Абу-Даби, не дала никаких результатов в направлении компромисса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник, переговоры проходили в расширенном формате, после чего делегации разделились на две группы — политическую и военную. В политическом блоке существенного прогресса достичь не удалось.

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

