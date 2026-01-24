Укр
Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

Виталий Кирсанов
24 января 2026, 18:49
Роман Костенко считает, что для Украины сейчас есть только два пути окончания войны.
Путин "будет играть" переговорами, считает Роман Костенко
Путин "будет играть" переговорами, считает Роман Костенко / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, facebook/Роман Костенко

Что сказал Роман Костенко:

  • Путин "будет играть" переговорами
  • Окончания войны не вижу

Между Украиной и Россией могут быть только точечные перемирия, чтобы показать, что российский диктатор Владимир Путин якобы к чему-то готов, но это часть его игры. Об этом в интервью "24 каналу" сказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Окончания войны я точно не вижу. Конечно, все может быть, но я не вижу этого в ближайшей перспективе", - отметил парламентарий, отвечая на вопрос, видит ли он окончание войны в ближайшей перспективе.

видео дня

По его мнению, Путин "будет играть" переговорами, энергетическим перемирием, однодневным, недельным перемирием, чтобы просто "держать внимание" президента США Дональда Трампа. Костенко добавил, что глава Кремля так "будет играть" для того, чтобы американский президент думал, что он якобы может на что-то согласиться и не арестовывал его "теневой флот" и не накладывал санкций, а также, чтобы Россия могла строить ракеты, чтобы не было санкций против ее сателлитов.

Нардеп считает, что для Украины сейчас есть только два пути окончания войны.

"Кто бы там что ни говорил, как бы ни выступал против войны – я тоже против войны – но другого выбора нет: или умереть, или уничтожить Россию. Это все", - сказал он.

Костенко добавил, что не верит в конец войны в ближайшем будущем. По его словам, могут быть только точечные перемирия, но это не свидетельствует о том, что Путин действительно хочет мира.

К чему могут привести переговоры - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что ключевые решения на переговорах зависят от позиции Кремля. По его словам, ход переговоров свидетельствует о постепенном движении к сценарию замораживания боевых действий, тогда как роль Европы в процессе снижается.

"Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - сказал Клочок.

Переговоры в Абу-Даби 23-24 января - главное

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби обсуждают условия завершения войны и ждут ответа от РФ. Он подчеркнул, что позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России прекратить войну.

После встречи секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби продолжится 24 января.

На встрече 23 января компромисс не достигнут. Обсуждались территории, однако результата нет - это подтверждает массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия требует уступок и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

Как сообщал Главред, в субботу, 24 января, завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид заявил, что переговоры прошли "позитивно" и "конструктивно".

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины Роман Костенко Переговоры в Абу-Даби
