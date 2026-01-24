Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

Руслана Заклинская
24 января 2026, 15:11обновлено 24 января, 16:46
628
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби длились более трех часов.
В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности
Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби длились более трех часов
  • Следующий раунд переговоров может состояться на следующей неделе
  • В РФ заявили, что встреча принесла результаты

В субботу, 24 января, в ОАЭ завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России. Встреча длилась более трех часов. Об этом Суспильному сообщили источники в украинской делегации.

Советник главы государства Дмитрий Литвин сообщил, что сейчас украинская делегация отчитывается президенту Зеленскому о ходе переговоров с россиянами.

видео дня

Журналист Axios Барак Равид охарактеризовал атмосферу переговоров как "позитивную" и "конструктивную".По его словам, еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. К нему присоединились глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель, экс-дипломат Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и начальник ГУР МОУ Олег Иващенко.

Что говорят в РФ

Тем временем источник в делегации РФ подтвердил росСМИ, что переговоры в Абу-Даби продолжатся в ближайшие дни. В то же время представитель РФ утверждает, что встреча не прошла безрезультатно.

"Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть", - сказал представитель российской делегации.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

К чему могут привести переговоры в Абу-Даби - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что ключевые решения зависят от позиции Кремля. По его словам, динамика переговоров свидетельствует о постепенном движении войны к сценарию замораживания боевых действий, а роль Европы в процессе становится второстепенной.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - сказал Клочок.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны и ждут ответа от РФ. По его словам, позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России завершить войну, которую она сама и начала.

Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча в Абу-Дабис участием Украины, США и России продолжится 24 января. Со стороны США присутствуют Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Дэн Дрисколл и Алексус Гринкевич, со стороны РФ - военная разведка и армия.

Как сообщал Главред, на встрече Украины, США и России в Абу-Даби 23 января компромисс не достигнут. Обсуждались территории, но результата нет, что подтверждает массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия требует уступок и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

Читайте также:

Об источнике: Общественное

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:27Украина
"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

16:20Война
Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

15:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Последние новости

16:27

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:20

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

16:20

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

16:19

Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

Реклама
15:04

Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

14:49

Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессииФото

14:26

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

14:11

Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

14:00

Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

13:29

Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

13:10

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:06

В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:52

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

Реклама
11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

02:22

Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

01:29

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

Реклама
01:22

До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

01:17

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

00:52

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

00:22

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:06

Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

23 января, пятница
22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять