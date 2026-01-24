В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

Что известно:
- Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби длились более трех часов
- Следующий раунд переговоров может состояться на следующей неделе
- В РФ заявили, что встреча принесла результаты
В субботу, 24 января, в ОАЭ завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России. Встреча длилась более трех часов. Об этом Суспильному сообщили источники в украинской делегации.
Советник главы государства Дмитрий Литвин сообщил, что сейчас украинская делегация отчитывается президенту Зеленскому о ходе переговоров с россиянами.
Журналист Axios Барак Равид охарактеризовал атмосферу переговоров как "позитивную" и "конструктивную".По его словам, еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.
Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. К нему присоединились глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель, экс-дипломат Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и начальник ГУР МОУ Олег Иващенко.
Что говорят в РФ
Тем временем источник в делегации РФ подтвердил росСМИ, что переговоры в Абу-Даби продолжатся в ближайшие дни. В то же время представитель РФ утверждает, что встреча не прошла безрезультатно.
"Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть", - сказал представитель российской делегации.
К чему могут привести переговоры в Абу-Даби - мнение эксперта
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что ключевые решения зависят от позиции Кремля. По его словам, динамика переговоров свидетельствует о постепенном движении войны к сценарию замораживания боевых действий, а роль Европы в процессе становится второстепенной.
"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - сказал Клочок.
Переговоры в Абу-Даби - последние новости
Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны и ждут ответа от РФ. По его словам, позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России завершить войну, которую она сама и начала.
Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча в Абу-Дабис участием Украины, США и России продолжится 24 января. Со стороны США присутствуют Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Дэн Дрисколл и Алексус Гринкевич, со стороны РФ - военная разведка и армия.
Как сообщал Главред, на встрече Украины, США и России в Абу-Даби 23 января компромисс не достигнут. Обсуждались территории, но результата нет, что подтверждает массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия требует уступок и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.
