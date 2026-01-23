"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

Завтра к переговорам присоединятся начальник Генштаба Гнатов и представитель ГУР Скибицкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что представители украинской, американской и российской делегаций на переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры окончания войны и ждет ответа от РФ.

Во время вечернего обращения президент заявил, что сегодня рано делать выводы.

"По содержанию переговоров сегодня еще рано делать выводы – мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какими будут результаты", - заявил Зеленский.

Он также уточнил, что завтра к переговорам присоединятся начальник Генштаба Гнатов и представитель ГУР Скибицкий.

"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие", — добавил президент.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, Главред писал, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже стартовали. Эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Песков сказал, что Кремль требует вывода украинских военных из Донбасса, ведь это "важное условие российской стороны".

Представитель Путина добавил, что Россия не хочет публично вдаваться в детали переговорного процесса по окончанию войны в Украине, поскольку "считает это нецелесообразным".

Накануне российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопросы на поле боя, пока не будет достигнуто урегулирование.

Что заставит Кремль изменить курс в войне: мнение эксперта

Политтехнолог Аббас Галлямов говорит, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

"В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении", – подчеркнул Галлямов.

