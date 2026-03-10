"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

На тех направлениях, где россияне будут наступать, Украина будет разрабатывать план обороны.

Украинские военные рассматривают несколько вариантов контрнаступления. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что есть "четыре папки с вариантами действий", которые могут быть реализованы на фронте.

"Работа по поиску направлений действий идет постоянно. И если выбирается и прорабатывается какое-то направление, но там действия не проводились, то это не означает, что они там не будут проводиться в будущем. Поэтому определенные наработки по тем или иным участкам у нас есть – например, вот четыре папки с вариантами наших действий на других направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа", – подчеркнул он.

Генерал-майор добавил, что украинские защитники планируют оборонительные действия на участках, где враг пытается наступать.

"Но просто реагируя на действия врага, успеха не достичь. Если мы не будем владеть инициативой, а вместо этого будем просто отбиваться, то рано или поздно нас добьют. Поэтому отдельно планируются действия, которые заставят противника изменить свои планы и действовать так, как он не планировал – чтобы навязывать свою инициативу противнику", – подчеркнул он.

Комаренко утверждает, что планируются действия, которые могут удивить врага.

"Там, где он (враг - ред.) будет наступать – планируются оборонительные действия. На других направлениях – будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, так, как выгодно нам. И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные действия. Будет что-то такое, чего он не ожидает.

Цели контрнаступления ВСУ

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области.

По его словам, ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Кроме того, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Напомним, что Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

