Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Виталий Кирсанов
10 марта 2026, 08:26
Дональд Трамп не собирается прекращать борьбу до тех пор, пока не сможет объявить об убедительной победе.
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Что написано в материале The Wall Street Journal:

  • США будет сложно быстро выйти из конфликта
  • Заявления Трампа относительно конфликта звучали противоречиво

Советники президента США Дональд Трамп рекомендуют ему разработать стратегию выхода из конфликта с Ираном. Это происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война может иметь негативные политические последствия. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что военная операция в целом выполнила поставленные задачи. При этом он не назвал конкретных сроков завершения кампании против Ирана, отметив лишь, что она может закончиться "очень скоро".

видео дня

По словам некоторых представителей администрации, пока Тегеран продолжает атаки на страны региона, а Израиль намерен и дальше наносить удары по иранским объектам, США будет сложно быстро выйти из конфликта.

Один из источников также утверждает, что Трамп не собирается прекращать борьбу до тех пор, пока не сможет объявить об убедительной победе, особенно учитывая военное преимущество США.

Люди, знакомые с его позицией, отмечают, что президент временами удивлялся тому, что иранские власти не идут на уступки, несмотря на продолжающуюся совместную операцию США и Израиля.

Почему Трампа призывают завершить войну

По данным WSJ, в последние дни заявления Трампа относительно конфликта звучали противоречиво.

Так, на прошлой неделе он заявил, что стремится к "безоговорочной капитуляции" Ирана и не стал исключать возможность отправки сухопутных войск. Однако в интервью The New York Times отметил, что пока далёк от принятия такого решения.

В понедельник Трамп снова заговорил о вероятном скором окончании войны, но одновременно подчеркнул, что Соединённые Штаты при необходимости могут пойти ещё дальше.

Кроме того, президент публично намекал и обсуждал с помощниками в частных разговорах возможность поддержки устранения младшего Хаменеи - нового верховного лидера Ирана - если тот не согласится выполнить требования Вашингтона.

Все эти заявления прозвучали на фоне резких колебаний цен на нефть: сначала они резко выросли, а затем начали снижаться. Это усилило беспокойство союзников Трампа из-за возможных экономических потерь и политических последствий конфликта.

По словам источников, в последние дни ряд советников призвали президента разработать чёткий план вывода США из войны и представить ситуацию так, чтобы было ясно: основные военные задачи уже выполнены.

Хотя значительная часть консервативных избирателей по-прежнему поддерживает начало операции, некоторые советники опасаются, что затяжная война может ослабить эту поддержку.

Источники также сообщают, что Трампу представили результаты нескольких опросов общественного мнения, согласно которым большинство американцев выступают против войны.

Кроме того, команда президента пришла к выводу о необходимости более активной информационной кампании, чтобы убедить общественность в оправданности военных действий - особенно на фоне роста цен на бензин.

По данным издания, некоторые советники с тревогой следили за тем, как стоимость нефти поднималась выше 100 долларов за баррель. Дополнительное давление усиливали звонки от ряда республиканцев, обеспокоенных возможными последствиями для партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Как Россия может использовать войну в Иране - мнение эксперта

Как писал Главред, реальный эффект для Москвы от войны в Иране в значительной степени будет зависеть от того, насколько длительным будет конфликт и затронет ли он энергетическую инфраструктуру региона. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, подобная эскалация на Ближнем Востоке фактически является давним желанием Кремля, однако масштаб выгоды для России будет определяться продолжительностью войны.

Эксперт пояснил, что если операция завершится в течение примерно месяца, уже в марте, сценарии с резким и длительным ростом цен на нефть не оправдаются. В то же время, чем дольше будет длиться конфликт и чем выше будут цены, тем сильнее может стать их дальнейшее падение.

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Между тем президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства, сообщает The Guardian.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп Ближний Восток The Wall Street Journal новости Ирана Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

08:03Мир
Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

07:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Последние новости

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснил

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

Реклама
04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

Реклама
01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

Реклама
20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять