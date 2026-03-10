Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Дональд Трамп не собирается прекращать борьбу до тех пор, пока не сможет объявить об убедительной победе.

Что написано в материале The Wall Street Journal:

США будет сложно быстро выйти из конфликта

Заявления Трампа относительно конфликта звучали противоречиво

Советники президента США Дональд Трамп рекомендуют ему разработать стратегию выхода из конфликта с Ираном. Это происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война может иметь негативные политические последствия. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что военная операция в целом выполнила поставленные задачи. При этом он не назвал конкретных сроков завершения кампании против Ирана, отметив лишь, что она может закончиться "очень скоро".

По словам некоторых представителей администрации, пока Тегеран продолжает атаки на страны региона, а Израиль намерен и дальше наносить удары по иранским объектам, США будет сложно быстро выйти из конфликта.

Один из источников также утверждает, что Трамп не собирается прекращать борьбу до тех пор, пока не сможет объявить об убедительной победе, особенно учитывая военное преимущество США.

Люди, знакомые с его позицией, отмечают, что президент временами удивлялся тому, что иранские власти не идут на уступки, несмотря на продолжающуюся совместную операцию США и Израиля.

Почему Трампа призывают завершить войну

По данным WSJ, в последние дни заявления Трампа относительно конфликта звучали противоречиво.

Так, на прошлой неделе он заявил, что стремится к "безоговорочной капитуляции" Ирана и не стал исключать возможность отправки сухопутных войск. Однако в интервью The New York Times отметил, что пока далёк от принятия такого решения.

В понедельник Трамп снова заговорил о вероятном скором окончании войны, но одновременно подчеркнул, что Соединённые Штаты при необходимости могут пойти ещё дальше.

Кроме того, президент публично намекал и обсуждал с помощниками в частных разговорах возможность поддержки устранения младшего Хаменеи - нового верховного лидера Ирана - если тот не согласится выполнить требования Вашингтона.

Все эти заявления прозвучали на фоне резких колебаний цен на нефть: сначала они резко выросли, а затем начали снижаться. Это усилило беспокойство союзников Трампа из-за возможных экономических потерь и политических последствий конфликта.

По словам источников, в последние дни ряд советников призвали президента разработать чёткий план вывода США из войны и представить ситуацию так, чтобы было ясно: основные военные задачи уже выполнены.

Хотя значительная часть консервативных избирателей по-прежнему поддерживает начало операции, некоторые советники опасаются, что затяжная война может ослабить эту поддержку.

Источники также сообщают, что Трампу представили результаты нескольких опросов общественного мнения, согласно которым большинство американцев выступают против войны.

Кроме того, команда президента пришла к выводу о необходимости более активной информационной кампании, чтобы убедить общественность в оправданности военных действий - особенно на фоне роста цен на бензин.

По данным издания, некоторые советники с тревогой следили за тем, как стоимость нефти поднималась выше 100 долларов за баррель. Дополнительное давление усиливали звонки от ряда республиканцев, обеспокоенных возможными последствиями для партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Как Россия может использовать войну в Иране - мнение эксперта

Как писал Главред, реальный эффект для Москвы от войны в Иране в значительной степени будет зависеть от того, насколько длительным будет конфликт и затронет ли он энергетическую инфраструктуру региона. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, подобная эскалация на Ближнем Востоке фактически является давним желанием Кремля, однако масштаб выгоды для России будет определяться продолжительностью войны.

Эксперт пояснил, что если операция завершится в течение примерно месяца, уже в марте, сценарии с резким и длительным ростом цен на нефть не оправдаются. В то же время, чем дольше будет длиться конфликт и чем выше будут цены, тем сильнее может стать их дальнейшее падение.

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Между тем президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства, сообщает The Guardian.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

