Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

Страны региона и США обратились к Украине за помощью в защите от ударов дронов и крылатых ракет.

Кратко:

Украина отправляет военных специалистов в страны Персидского залива

Цель – поддержка региона и защита от "Шахидов" и крылатых ракет

Сотрудничество координируется с США и европейскими партнерами

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направит своих военных экспертов в страны Персидского залива для поддержки региона и обмена опытом в противодействии современным угрозам. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, передает УНИАН.

"Мы понимаем, что происходит – какая там война. Мы обсуждали некоторые детали относительно ударов по странам Залива. Мы рассчитываем, что будем координироваться. Мы в Европе координируемся также с некоторыми государствами, чтобы интересы Европы были обеспечены, и чтобы дестабилизация вокруг Ирана не привела к увеличению проблем в Европе", – отметил Зеленский. видео дня

Украинский опыт против дронов и ракет

По словам президента, Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию региона.

"Страны региона и США обратились к Украине за поддержкой. Мы предоставим им необходимые средства. Безусловно, прежде всего экспертизу, опыт наших военных для защиты от "Шахедов" и крылатых ракет", – подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул важность распространения украинского опыта на европейских партнеров: "Мы видим, сколько на Ближнем Востоке было и различных систем ПВО, включая "Петриоты", но этого недостаточно в современных атаках, в современных технологиях, поэтому Украина имеет экспертизу и опыт. Все страны признают, что это самый большой опыт на сегодняшний день, и у нас есть соответствующее производство. Мы должны распространять этот опыт на наших близких друзей и партнеров в Европе".

Что известно о сотрудничестве России и Ирана

Относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на поставки вооружения Украине Зеленский сообщил: "Россия сейчас помогает иранцам и иранскому режиму. И мы уже понимаем, что они им уже предоставили... хорошо, что иранцы сейчас не предоставляют России ракеты для атак против нас и некоторые виды оружия".

Шахед / Инфографика: Главред

​​​​​​

Украина также получила запросы о помощи гражданскому населению и американским военным в регионе.

"Мы сказали, что отправим экспертов и предоставим им все необходимое, чтобы спасти их", — отметил президент.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что военная кампания США против Ирана и возможное повышение мировых цен на нефть не способны существенно улучшить экономическую ситуацию в России.

Поможет ли России конфликт на Ближнем Востоке – мнение эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности отмечает, что даже в случае временного роста стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит от этого значительные экономические выгоды.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", - подчеркнул он.

По мнению Гончара, краткосрочные колебания на нефтяном рынке не способны компенсировать системные экономические трудности, с которыми сталкивается российская экономика.

Операция США и Израиля в Иране – что известно

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану. В частности, рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке может помешать стране-агрессору России сотрудничать с Ираном в военном плане. Потенциально это может быть выгодным для Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью во время государственного визита в Индию, передает Bloomberg.

Напомним, что США обратились к Украине с просьбой о специализированной помощи в противодействии дронам-камикадзе типа "Shahed" в Ближневосточном регионе. Киев откликнулся на запрос американской стороны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

