РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

Дарья Пшеничник
8 марта 2026, 15:27
По словам президента, моральное состояние украинских подразделений заметно выросло по сравнению с концом прошлого года.
В каких направлениях россияне готовятся наступать весной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia

Главное из новостей:

  • Россия готовит весеннее наступление на Донбасс и Запорожье
  • ВСУ сорвали планы врага на юге
  • Моральное состояние украинских военных выросло

видео дня

Планы российских оккупационных войск остаются неизменными, и Кремль продолжает рассматривать сценарии дальнейшей эскалации на востоке и юге Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, пишет УНИАН.

По словам главы государства, российское командование продолжает пытаться реализовать замысел по полному захвату Донецкой и Луганской областей. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на задержку наступательных действий, намерения врага не изменились.

"Что касается весеннего наступления, главные цели - это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились. Отсрочка происходит из-за того, что они не в состоянии это сделать теми средствами, силами, которые у них есть на сегодняшний день, и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил, наших Сил обороны. Кроме этого, рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область", - сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что российские войска также изучают возможность продвижения между Донецкой и Запорожской областями, а отдельные подразделения готовятся к потенциальному наступлению в направлении Днепра. По его словам, это один из самых напряженных секторов фронта.

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники за последние полтора месяца провели ряд результативных операций на юге, что позволило сорвать планы российского командования. Он подчеркнул, что украинская армия восстановила контроль над значительной частью территорий.

Как отметил президент, украинские военные демонстрируют стойкость и уверенность, несмотря на сложные условия на передовой. По его словам, моральное состояние подразделений заметно выросло по сравнению с концом прошлого года.

Масштабы продвижения ВСУ на юге - оценка аналитиков

Главред писал, что по данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Сейчас активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое. Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг все еще оказывает сопротивление и постоянно оказывает давление.

Также ведутся активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что весной россияне планируют начать наступление в Донецкой области.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области.

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

07:45

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

06:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

05:56

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

05:30

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

04:30

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

23:09

Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировалВидео

22:53

РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

22:27

Седокова пошла петь бесплатно по барам: упала ниже плинтуса

22:14

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

