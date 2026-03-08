РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

По словам президента, моральное состояние украинских подразделений заметно выросло по сравнению с концом прошлого года.

Планы российских оккупационных войск остаются неизменными, и Кремль продолжает рассматривать сценарии дальнейшей эскалации на востоке и юге Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, пишет УНИАН.

По словам главы государства, российское командование продолжает пытаться реализовать замысел по полному захвату Донецкой и Луганской областей. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на задержку наступательных действий, намерения врага не изменились.

"Что касается весеннего наступления, главные цели - это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились. Отсрочка происходит из-за того, что они не в состоянии это сделать теми средствами, силами, которые у них есть на сегодняшний день, и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил, наших Сил обороны. Кроме этого, рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область", - сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что российские войска также изучают возможность продвижения между Донецкой и Запорожской областями, а отдельные подразделения готовятся к потенциальному наступлению в направлении Днепра. По его словам, это один из самых напряженных секторов фронта.

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники за последние полтора месяца провели ряд результативных операций на юге, что позволило сорвать планы российского командования. Он подчеркнул, что украинская армия восстановила контроль над значительной частью территорий.

Как отметил президент, украинские военные демонстрируют стойкость и уверенность, несмотря на сложные условия на передовой. По его словам, моральное состояние подразделений заметно выросло по сравнению с концом прошлого года.

Масштабы продвижения ВСУ на юге - оценка аналитиков

Главред писал, что по данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Сейчас активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое. Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг все еще оказывает сопротивление и постоянно оказывает давление.

Также ведутся активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что весной россияне планируют начать наступление в Донецкой области.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области.

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

