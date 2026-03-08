Укр
  3. Звёзды

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

Анна Подгорная
8 марта 2026, 14:27
Украинские знаменитости сегодня предельно откровенны.
Грубич с семьей, 8 марта, Александр и Екатерина Усики
Поздравления с 8 марта - как звезды поздравили с Международным женским днем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych, pexels.com, instagram.com/usyk_kate1505

8 марта - особенный праздник. Многие ассоциируют его с приходом весны и пробуждением природы после зимнего сезона. Но в первую очередь восьмое марта - день-напоминание о правах женщин, которым все еще есть, за что бороться, день-почитание тех, кто отстаивал и отстаивает их свободы и равноправие.

Поздравления с 8 марта, весенне-цветочные и социально важные, от украинских звезд собрал для читателей Главред.

Украинская певица Камалия записала видеообращение ко всем украинским женщинам, а в особенности - к нашим защитницам. В Международный женский день она пожелала "красоты, гармонии, вечной женственности и внутреннего света. Пусть ваша душа всегда расцветает, как весна, а сердце будет согрето любовью, нежностью и заботой. Пусть в вашей жизни будет много радости, искренних улыбок, теплых слов, приятных неожиданностей и настоящей любви. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, сил, душевного спокойствия и большого женского счастья. И, конечно, желаю вам ежедневного внимания, уважения и восхищения от мужчин — не только в праздник, а каждый день".

Камалия
Камалия / фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Наталка Денисенко в своем поздравлении к 8 марта сделала акцент на том, что этот день, прежде всего, о том, чтобы голос женщин был услышан, об отстаивании своих прав и личных границ. "Даже в современности наше общество все равно накладывает на женщин столько предрассудков, стереотипов и требований, что этот день мы должны не просто праздновать, а и напоминать друг другу о своей ЦЕННОСТИ и ИСТИННОЙ РОЛИ в обществе!" - пишет актриса.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / фото: instagram.com/natalka_denisenko

Lida Lee напомнила о важности ценить себя, принимать себя и любить себя при любых условиях. И не только по праздникам. "Выбери, любить себя не только сегодня, но и всегда... Потому что ты имеешь право и на это", - говорит певица.

Lida Lee
Lida Lee / фото: instagram.com/lidalee_official

Журналист и ведущий Константин Грубич опубликовал свое детское фото в окружении важных для него женщин и поделился воспоминаниями о том, как мужчины в его семье (и он сам) готовились к 8 марта: как маленький Костя усердно готовил поделки, как помогал убирать в доме, чтобы порадовать близких, как ждал праздника. "С весной, наши самые лучшие!" - подытожил свой рассказ Грубич.

Константин Грубич в детстве
Константин Грубич в детстве / фото: instagram.com/kostya_hrubych

"Лапулечки, обнимаю вас всем сердцем", - написал комик Юрий Ткач в своем блоге. Он также опубликовал видео, на котором он стоит с широкой улыбкой и огромным букетом белых тюльпанов.

Юрий Ткач
Юрий Ткач / фото: instagram.com/yuriy_tkach

Алексей Positiff Завгородний растопил сердца поклонников особенным фото, на котором дарит своей годовалой дочери Марии ее первый букет на 8 марта. "Моя маленькая весна с большими мечтами. С праздником вас, девушки!" - подписал снимок певец.

Мария Завгородняя
Мария Завгородняя / фото: instagram.com/positiff

Alyona Alyona в своем поздравлении напомнила женщинам, что они невероятны, и каждая по-своему - супергерой.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"С весной вас, девушки! Я желаю, чтобы каждая из вас сегодня получила подарок, и пусть весна всегда обнимает вас любовью!" - написала Наталья Могилевская. Певица также похвасталась сюрпризом, который для нее подготовили дочери: пока она сама занималась подарками для девочек, Мишель и София принесли маме кофе в постель, украсили спальню самодельными цветами и лепестками роз, а также подготовили открытки.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Девушки, спасибо, что вы есть! Вы - лучшее, что есть в этом мире! Будьте счастливы и улыбайтесь!" - пожелал в Международный женский день шоумен Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков
Андрей Бедняков / фото: instagram.com/biedniakov

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко пишет: "С Международным днем борьбы за права женщин! Пусть у вас будет как можно больше смелости — быть собой полностью. Без страха казаться сложной или не оправдать чьи-то ожидания. Вы этого достойны".

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / фото: instagram.com/alena_shoptenko

8 марта - это не только праздник весны и красоты. В первую очередь он - о правах женщин, о том, за что им приходиться бороться и сегодня. Анастасия Цимбалару решила отдать дань уважения именно этому борьбе. "Сегодня не только о поздравлениях. Сегодня о поддержке и уважении. Уважении к женщинам. Уважении друг к другу. Уважении, которое не имеет условий и даты в календаре. Уважении к выбору, которое нужно всем. Потому что мир становится лучше не благодаря большим словам, а благодаря маленьким ежедневным выборам: быть добрее, внимательнее, человечнее. Это тоже работа над собой. Но она того стоит", - пишет актриса.

Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару / фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Женщины, только вы - главные герои своей жизни. Уважайте себя и вдохновляйте других", - поздравила с праздником Екатерина Усик.

Екатерина Усик
Екатерина Усик / фото: instagram.com/usyk_kate1505

