Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

Наш космос выглядит удивительно "точно настроенным" для жизни и небольшое изменение — могло бы сделать невозможным формирование звёзд.

Идея существования множества Вселенных — мультивселенной — долгое время считалась частью научной фантастики. Однако сегодня её обсуждают и серьёзные исследователи.

Хотя эта концепция активно изучается в теоретической физике, среди учёных до сих пор нет единого мнения о том, может ли она существовать на самом деле. Об этом пишет BBC.

Наш космос выглядит удивительно "точно настроенным" для жизни. Даже небольшое изменение фундаментальных физических констант — например силы гравитации — могло бы сделать невозможным формирование звёзд, планет и самой материи в привычном виде.

Некоторые учёные объясняют эту точность с помощью антропного принципа. Согласно ему, если существует огромное число Вселенных с разными физическими параметрами, то естественно, что мы оказались именно в той, где условия позволили возникнуть жизни.

Одна из теорий мультивселенной выросла из квантовой механики. В 1957 году физик Хью Эверетт предложил "интерпретацию многих миров", согласно которой при квантовых процессах реальность может разделяться на разные варианты, каждый из которых продолжает существовать в собственной Вселенной.

Другая гипотеза связана с ранним этапом развития космоса. Она предполагает, что после Большого взрыва пространство расширялось неравномерно, образуя отдельные "пузыри" — независимые Вселенные с различными законами физики.

Учёные пытаются найти косвенные следы таких процессов, изучая реликтовое излучение — древний свет, сохранившийся со времён зарождения космоса. Однако пока убедительных доказательств существования мультивселенной нет, и эта идея остаётся одной из самых спорных в современной науке.

