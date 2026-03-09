Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

Главное:
- Наш космос выглядит удивительно "точно настроенным" для жизни
- Одна из теорий мультивселенной выросла из квантовой механики
Идея существования множества Вселенных — мультивселенной — долгое время считалась частью научной фантастики. Однако сегодня её обсуждают и серьёзные исследователи.
Хотя эта концепция активно изучается в теоретической физике, среди учёных до сих пор нет единого мнения о том, может ли она существовать на самом деле. Об этом пишет BBC.
Наш космос выглядит удивительно "точно настроенным" для жизни. Даже небольшое изменение фундаментальных физических констант — например силы гравитации — могло бы сделать невозможным формирование звёзд, планет и самой материи в привычном виде.
Некоторые учёные объясняют эту точность с помощью антропного принципа. Согласно ему, если существует огромное число Вселенных с разными физическими параметрами, то естественно, что мы оказались именно в той, где условия позволили возникнуть жизни.
Одна из теорий мультивселенной выросла из квантовой механики. В 1957 году физик Хью Эверетт предложил "интерпретацию многих миров", согласно которой при квантовых процессах реальность может разделяться на разные варианты, каждый из которых продолжает существовать в собственной Вселенной.
Другая гипотеза связана с ранним этапом развития космоса. Она предполагает, что после Большого взрыва пространство расширялось неравномерно, образуя отдельные "пузыри" — независимые Вселенные с различными законами физики.
Учёные пытаются найти косвенные следы таких процессов, изучая реликтовое излучение — древний свет, сохранившийся со времён зарождения космоса. Однако пока убедительных доказательств существования мультивселенной нет, и эта идея остаётся одной из самых спорных в современной науке.
Астрономы сообщили об обнаружении нового космического объекта
Неожиданный гость из межзвёздного пространства привлёк внимание исследователей. Комета 3I/ATLAS — всего второй известный объект, прилетевший в Солнечную систему из-за её пределов. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, она проявляет необычайно высокую активность: каждую секунду комета выбрасывает в космос около 940 триллионов молекул углекислого газа.
Ранее сообщалось о том, что загадочный сигнал из космоса ошеломил учёных. Сигнал из космоса был подтверждён сразу двумя спутниками, а телескоп Джеймса Уэбба провёл детальное наблюдение.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
