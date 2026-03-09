Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

Анна Ярославская
9 марта 2026, 06:51
РФ активизировала атаки на Покровском направлении. На Покровском направлении за сутки произошло 18 атак.
ВСУ, фронт
Российские войска продвинулись на Покровском направлении — DeepState / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Кратко:

  • Оккупанты продвинулись в районе поселка Удачное
  • В DeepState обновили карту боевых действий
  • За сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак российских войск

Российские войска продвинулись в Донецкой области. В частности, у оккупантов есть успехи в районе поселка Удачное в Покровском районе. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Изменение линии фронта зафиксировано возле указанного населенного пункта.

видео дня

"Враг продвинулся вблизи Удачного", - говорится в сообщении 8 марта.

Эксперты также обновили карту боевых действий, на которой отмечено продвижение российских подразделений в районе поселка.

Свежие карты с фронта
Свежие карты с фронта / deepstatemap.live

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта также сообщалось об активных попытках российских войск продвинуться на этом участке фронта.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.

За сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак со стороны российских сил. На момент публикации сводки одно из боестолкновений продолжалось.

Потери российской армии

По информации Генштаба, за сутки 8 марта ВСУ "отминусовали" 750 оккупантов, 3 танка, 10 ББМ, 70 артсистем, 2 РСЗО, 4 средства ППО, 1 катер.

Потери армии РФ
Потери армии РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, военное командование страны-агрессора России вывело элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и района Доброполья. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Элитные войска РФ перебросили на южный участок фронта. Такое решение россияне приняли после того, как ВСУ добились успехов на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

В районе Донецкого аэропорта украинские военные ракетами ATACMS и SCALP нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников типа "Шахед".

Захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мер города Борис Филатов. Он отметил, что Днепр приближается к линии фронта. Он расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".

Для чего на самом деле Кремль требует Донецк: мнение эксперта

Депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко считает, что Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта.

По его словам, в случае временной остановки боевых действий в Донецкой области РФ может сосредоточить усилия на южном направлении.

"С моей точки зрения, это будет юг, потому что если они даже сейчас остановятся в Донецкой области, то не могут существовать, и их флот не может существовать в условиях того, что у нас есть выход к Черному морю", – отметил Костенко в эфире Украинского радио.

Другие новости:

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

06:51Фронт
"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

04:30Мир
Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

23:28Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

Последние новости

08:02

США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

08:02

Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означаетмнение

06:51

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

05:33

Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

05:00

Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
04:30

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

03:16

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

03:00

Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

02:03

Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

Реклама
01:33

Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

08 марта, воскресенье
23:58

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

23:28

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

23:05

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком ЗападеВидео

22:48

"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

22:27

Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

22:06

Что иностранцы не понимают в Украине - от визитов до юмора

22:01

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

Реклама
20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

19:53

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причинумнение

19:30

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:02

Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

18:33

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

18:31

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:13

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:12

Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

Реклама
15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять