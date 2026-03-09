Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

РФ активизировала атаки на Покровском направлении. На Покровском направлении за сутки произошло 18 атак.

https://glavred.info/front/okkupanty-usilili-nastuplenie-est-prodvizheniya-v-deepstate-nazvali-napravlenie-10747244.html Ссылка скопирована

Российские войска продвинулись на Покровском направлении — DeepState / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Кратко:

Оккупанты продвинулись в районе поселка Удачное

В DeepState обновили карту боевых действий

За сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак российских войск

Российские войска продвинулись в Донецкой области. В частности, у оккупантов есть успехи в районе поселка Удачное в Покровском районе. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Изменение линии фронта зафиксировано возле указанного населенного пункта.

видео дня

"Враг продвинулся вблизи Удачного", - говорится в сообщении 8 марта.

Эксперты также обновили карту боевых действий, на которой отмечено продвижение российских подразделений в районе поселка.

Свежие карты с фронта / deepstatemap.live

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта также сообщалось об активных попытках российских войск продвинуться на этом участке фронта.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.

За сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак со стороны российских сил. На момент публикации сводки одно из боестолкновений продолжалось.

Потери российской армии

По информации Генштаба, за сутки 8 марта ВСУ "отминусовали" 750 оккупантов, 3 танка, 10 ББМ, 70 артсистем, 2 РСЗО, 4 средства ППО, 1 катер.

Потери армии РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, военное командование страны-агрессора России вывело элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и района Доброполья. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Элитные войска РФ перебросили на южный участок фронта. Такое решение россияне приняли после того, как ВСУ добились успехов на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

В районе Донецкого аэропорта украинские военные ракетами ATACMS и SCALP нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников типа "Шахед".

Захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мер города Борис Филатов. Он отметил, что Днепр приближается к линии фронта. Он расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".

Для чего на самом деле Кремль требует Донецк: мнение эксперта

Депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко считает, что Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта.

По его словам, в случае временной остановки боевых действий в Донецкой области РФ может сосредоточить усилия на южном направлении.

"С моей точки зрения, это будет юг, потому что если они даже сейчас остановятся в Донецкой области, то не могут существовать, и их флот не может существовать в условиях того, что у нас есть выход к Черному морю", – отметил Костенко в эфире Украинского радио.

Другие новости:

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред