Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

Российское командование было вынуждено выводить свои элитные подразделения с одного из наиболее приоритетных участков фронта.

https://glavred.info/front/komandovanie-otdalo-prikaz-elitnye-voyska-rf-vyvedeny-s-pokrovskogo-napravleniya-10747070.html Ссылка скопирована

Переброска войск произошла на фоне украинских контратак на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили аналитики:

Командование РФ сняло с Покровского направления часть элитных подразделений

Российскую морскую пехоту и десантников направили на юг Украины

Военное командование страны-агрессора России вывело элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и района Доброполья.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Элитные войска РФ перебросили на южный участок фронта. Такое решение россияне приняли после того, как ВСУ добились успехов на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

видео дня

В ISW отметили, что Россия уже не впервые использует такую тактику. Командование РФ перебрасывает элитные подразделения на те направления, где украинские военные идут в контратаки и осуществляют локальные контрнаступления.

Какие войска РФ перебросила на юг

На Запорожское и Днепропетровское направления фронта российское командование перебросило, в частности, подразделения 76-й дивизии ВДВ. В марте 2022 года подразделения этой дивизии заходили в Бучу Киевской области.

"Эти элементы ВДВ сейчас также участвуют в ответе на украинские контратаки, начавшиеся в конце января и в начале февраля 2026 года", - говорится в отчете ISW.

Аналитики оценили масштабы продвижения ВСУ на юге

Главред писал, что по данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Сейчас активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое. Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг все еще оказывает сопротивление и постоянно оказывает давление.

Также ведутся активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области.

Ранее стало известно, что войска РФ оккупировали населенный пункт Сопич, а также продвинулись вблизи нескольких сел: Поповки, Высокого, в Комаровке Сумской области.

Накануне сообщалось, что подписанный Путиным указ о расширении армии РФ вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя в Украине в ближайшее время. Он ориентирован на совсем другое - долгосрочные усилия РФ по усилению своей группировки для будущих эскалаций, в частности с НАТО.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред