Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировал

Филипп Киркоров воочию увидел звездную болезнь Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Ани Лорак

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая буквально на днях сделала циничное заявление относительно своего участия на Евровидении и заслугах путиниста Филиппа Киркорова, тут же публично унизила своего "героя".

Так, Лорак выступила со своим новым шоу в террористической Москве. Стоя на сцене и пытаясь собрать овации, Лорак показательно игнорировала Киркорова, который вышел с букетом к ней на сцену.

Лорак унизила Киркорова / Скриншот видео

На видео видно, как Киркоров стоит рядом с певицей, ожидая пока та наконец-то заметит артиста. Лорак явно видя Киркорова демонстративно не реагирует на него и проходит вперед, ближе к сцене.

Лорак унизила Киркорова / Скриншот видео

Киркоров даже наклоняется и заглядывает в лицо предательнице, но та старательно продолжает игнорировать путиниста. На видео стали шутить.

Лорак унизила Киркорова / Скриншот видео

"Это я игнорирую сообщения в рабочие чаты", "Шанс не заметить Филиппа Киркорова рядом мал, но никогда не равен нулю", - пишут о поведении Лорак фоловеры.

Киркоров старательно сделал вид, что ничего не произошло. Он терпеливо ждал в стороне, пока "великая звезда" снизойдет до того, чтобы получить букет.

Как Лорак унизила Киркорова:

Киркоров и Лорак / Скриншот

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

