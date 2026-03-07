Укр
Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

Мария Николишин
7 марта 2026, 19:23
Что важно, по всей области объявлен первый уровень опасности.
Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Тернополе в ближайшие дни
  • Прогнозируются ли какие-либо осадки

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет ясной, без осадков. Однако ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 8 марта

В воскресенье в Тернопольской области ожидается малооблачная погода. Ветер будет юго-восточного направления, 3 – 8 м/с.

видео дня

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем ожидается +8...+13 градусов. В городе Тернополь ночью прогнозируется 0...-2 градуса, но днем температура поднимется до +8...+10 градусов.

Также в этот день по всей области объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда.

Погода в Тернополе 9 марта

В понедельник в Тернополе будет ясно. Также ожидается ветер юго-восточного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от -2 до +3 градусов, а днем прогнозируется +9…+14 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине на выходных

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине на выходных будет иметь весенний характер.

По его словам, на фоне слабого ветра, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов, а на крайнем западе до +11...+13 градусов.

"Таким образом, среднесуточные показатели температуры окажутся выше нормы примерно на 2 – 5 градусов", - подчеркнул он.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и по-настоящему теплым.

Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

